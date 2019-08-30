Познер рассказал, кого считает самым талантливым тележурналистом

"Но в данном конкретном случае я могу изменить своему принципу и сказать вам, что я чрезвычайно высоко ценю профессиональный уровень Леонида Геннадьевич Парфенова. Я думаю, что он, возможно, самый талантливый человек на российском телевидении, именно талантливый – он рожден для этого дела".

Владимир Познер