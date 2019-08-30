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РИА Новости

Познер рассказал, кого считает самым талантливым тележурналистом

14:07 30.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Познер
Телеведущий Владимир Познер
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Телеведущий Владимир Познер. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Журналист Владимир Познер в своем блоге назвал Леонида Парфенова самым талантливым человеком на российском телевидении.
Так, он признался, что считает некорректным давать оценку работе своих коллег, однако решил сделать исключение для Парфенова.
"Но в данном конкретном случае я могу изменить своему принципу и сказать вам, что я чрезвычайно высоко ценю профессиональный уровень Леонида Геннадьевич Парфенова. Я думаю, что он, возможно, самый талантливый человек на российском телевидении, именно талантливый – он рожден для этого дела".
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Владимир Познер
Тележурналист добавил, что у них имеются некоторые расхождения, добавив, что это "сугубо профессиональная вещь".
Телеведущий Владимир Познер читает свою книгу Прощание с иллюзиями в рамках Dewar's чтений.
19 августа, 16:15РИА Новости
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Леонид ПарфеновВладимир ПознерРоссияОбщество
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