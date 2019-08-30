Познер рассказал, кого считает самым талантливым тележурналистом

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Журналист Владимир Познер в своем блоге назвал Леонида Парфенова самым талантливым человеком на российском телевидении.
Так, он признался, что считает некорректным давать оценку работе своих коллег, однако решил сделать исключение для Парфенова.
"Но в данном конкретном случае я могу изменить своему принципу и сказать вам, что я чрезвычайно высоко ценю профессиональный уровень Леонида Геннадьевич Парфенова. Я думаю, что он, возможно, самый талантливый человек на российском телевидении, именно талантливый – он рожден для этого дела".
Тележурналист добавил, что у них имеются некоторые расхождения, добавив, что это "сугубо профессиональная вещь".
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