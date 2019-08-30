Эксперт прокомментировал отказ компаний страховать пуск ракеты "Протон"

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Отсутствие желающих застраховать пуск ракеты "Протон" с коммерческими спутниками связан с аварией китайского космического аппарата Chinasat-18, заявил РИА Новости президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков Павел Шутов.

Центр Хруничева 15 августа объявил тендер на страхование коммерческого пуска ракеты-носителя "Протон-М" с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим Mission Extension Vehicle-1. Пуск планировалось застраховать на 2,146 миллиарда рублей. Однако 29 августа стало известно, что страховые компании не подали ни одной заявки на участие в тендере.

"Двадцать третьего августа Китай заявил о полной гибели спутника Chinasat-18. Убыток составил примерно 250 миллионов долларов США. В покрытии убытка участвуют перестраховщики всех рынков, включая компании из России. После китайской аварии 26 августа были отозваны все космические котировки для всех космических проектов, поэтому 27 августа страховщикам было просто не с чем выходить на тендер. Это временное явление характерное для крупных аварий. Через несколько дней котировки появятся. У Центра имени Хруничева ещё есть время провести повторную тендерную процедуру", - сказал Шутов.

По словам эксперта, размещать контракты на страхование средств выведения сейчас крайне тяжело, поскольку в этом году международные страховщики "попали" на очень крупные убытки. До Сhinasat-18 авария европейской ракеты "Вега" привела к ущербу на 400 с лишним миллионов евро. "Убытки понесли и другие космические проекты. Таким образом, совокупный космический убыток в 2019 году стремится к 900 миллионам долларов США", - заметил Шутов.

"Это очень много, это очень печальный показатель. При этом Россия в 2019 году не принесла аварий и убытков. Никто не боится российских ракет, как пишут в некоторых российских СМИ, комментируя несостоявшийся тендер, просто общая тенденция на космическом рынке сейчас печальная", - пояснил эксперт.

Ранее компания International Launch Services сообщила, что запуск спутников намечается 30 сентября в 13.26 мск. Продолжительность выведения MEV-1 - второго в паре спутников - на орбиту составит рекордные 15 часов 54 минуты, что на 23 минуты дольше, чем при запусках спутников Inmarsat-5 в 2013 и 2015 годах.

В 2019 году было произведено три пуска ракет "Протон-М", до конца года планируются еще три пуска.