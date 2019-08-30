"Дамате" запустит новый завод под Пензой в следующем году

ПЕНЗА, 30 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Группа компаний "Дамате" планирует ввести в эксплуатацию новый завод по глубокой переработке мяса индейки в Нижнеломовском районе Пензенской области в середине 2020 года, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Иван Белозерцев.

Ранее правительство области сообщило, что "Дамате" в ноябре 2018 года приступила к строительству нового завода по глубокой переработке мяса индейки в Нижнеломовском районе, где на 13 производственных линиях и 460 единицах современного высокотехнологичного оборудования будут выпускаться сыровяленые колбасы, ветчины, вареные колбасы и сосисочные изделия, а также полуфабрикаты.

"Компания "Дамате" много реализовала и продолжает реализовывать инвестиционные проекты в Пензенской области. Она является лидером по производству мяса индейки в России и входит в тройку лидеров в Европе. Компания заложила завод по глубокой переработке мяса индейки в Нижнеломовском районе, идет активное его строительство. Планируется летом следующего года открыть этот завод", - сказал Белозерцев.

Как сообщается на сайте ГК "Дамате", объем инвестиций в строительство нового завода по глубокой переработке мяса индейки в Пензенской области составит порядка 6,9 миллиарда рублей, предприятия будет рассчитано на выпуск 214 тонн готовой продукции в сутки.

Проект расширения производственных мощностей "Дамате" реализуется в рамках соглашения между "Дамате", правительством области и Россельхозбанком, который был подписан в мае прошлого года на площадке Петербургского международного экономического форума. Новый завод возводится на одной площадке с действующим предприятием "Дамате" по убою и переработке индейки.