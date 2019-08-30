Медведев назначил руководителя Российской государственной пробирной палаты

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил нового руководителя Российской государственной пробирной палаты - Дениса Бриля, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"Назначить Бриля Дениса Валерьевича руководителем федерального казенного учреждения "Российская государственная пробирная палата при министерстве финансов Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

Распоряжением правительства РФ от 15 февраля 2017 года Бриль был назначен заместителем руководителя Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Однако в мае 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении агентства. Согласно данным официального сайта министерства науки и высшего образования РФ, Бриль сейчас является председателем ликвидационной комиссии ФАНО России.

На сайте министерства отмечается, что Бриль родился 10 мая 1970 года в Москве, в 1993 году окончил Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет) с присвоением квалификации "инженер-системотехник". Работал в министерстве финансов РФ, Федеральном казначействе, Росфиннадзоре.