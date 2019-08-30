Изменение порядка сбора подписей обсудят после выборов, заявил глава МГИК

"Речь идет не только об изменении количества (подписей - Прим. ред.), но и об изменении самого принципа, порядка сбора подписей. Я думаю, что после выборов и законодатели, и политологи, и рабочие группы будут обсуждать этот вопрос", - сказал РИА Новости Горбунов на просьбу прокомментировать заявления главы ЦИК.