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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Изменение порядка сбора подписей обсудят после выборов, заявил глава МГИК

13:53 30.08.2019
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПредседатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов на заседании Московской городской избирательной комиссии.
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов на заседании Московской городской избирательной комиссии.
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Законодатели, политологи и рабочие группы планируют после единого дня голосования 8 сентября обсудить изменения в федеральное законодательство о порядке сбора подписей за выдвижение кандидатов, заявил РИА Новости председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в интервью Associated Press высказалась за совершенствование избирательной системы в России.
"Речь идет не только об изменении количества (подписей - Прим. ред.), но и об изменении самого принципа, порядка сбора подписей. Я думаю, что после выборов и законодатели, и политологи, и рабочие группы будут обсуждать этот вопрос", - сказал РИА Новости Горбунов на просьбу прокомментировать заявления главы ЦИК.
Он отметил, что в первую очередь речь идет об изменениях федерального законодательства.
Официальный интернет-портал государственных услуг
9 августа, 17:46Выборы в Мосгордуму
ЦИК предложил использовать портал госуслуг для сбора подписей за кандидатов
"Это же регулируется федеральным законодательством, законом об основных гарантиях, поэтому это надо вносить изменения в федеральное законодательство",- отметил Горбунов.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ, однако позже Мосгорсуд отменил решение об отказе в регистрации выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и ОИК его зарегистрировал.
Выборы в депутаты Мосгордумы пройдут 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомВалентин ГорбуновМосковская городская думаМоскваПолитика
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