Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-30T13:52Z
https://ria.ru/20190830/1558079550.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153268/30/1532683048_0:162:3068:1888_1036x0_80_0_0_fbab3925d273bfbd7028fbfd09ae780f.jpg
РИА Новости

В Якутии один человек погиб после вынужденной посадки Ан-2

13:44 30.08.2019 (обновлено: 13:52 30.08.2019)
347
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 30 авг – РИА Новости. Один человек погиб, пятеро пострадали при вынужденной посадке частного самолета Ан-2 в Якутии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
"Спасатели региональной поисково-спасательной базы прибыли на место происшествия. По уточненной информации, на борту находилось шесть человек, в том числе один погиб, пятеро пострадавших", - рассказали в пресс-службе.
Ранее региональный главк МЧС сообщил, что самолет Ан-2, принадлежащий ООО "Авиаспектр", совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель Кобяйского района Якутии. После его обнаружения вертолет с аварийно-спасательной бригадой вылетел из аэропорта "Якутск" для оказания помощи и перевозки экипажа и пассажиров.
Проверку по факту инцидента начали следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
Самолет Ан-2
Вчера, 11:31РИА Новости
В Якутии нашли самолет Ан-2, совершивший вынужденную посадку
200600
Обсудить 0
Ан-2ЯкутияПроисшествия
Рекомендуем
Самолет Ан-2
В Якутии нашли самолет Ан-2, совершивший вынужденную посадку
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Якутии завели дело на полицейского, сбежавшего с табельным оружием
Самолет Ан-2
Число погибших при вынужденной посадке Ан-2 в Якутии увеличилось до двух
Самолет Ан-2
Следователи начали проверку после вынужденной посадки Ан-2 в Якутии
Лента
новостей
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
В Сызрани эвакуировали более 230 воспитанников детсада
Молоток судьи
Суд в Москве заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Олега Михеева
Адвокат Андрей Доманский
На Украине завершили расследование дела против адвоката Вышинского
Крымский мост
В Минтрансе уточнили, когда построят дорогу от Краснодара к Крымскому мосту
Коридор в больнице
Турецкие власти ответили на обвинения в изъятии органов у умершей россиянки
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
"Нашел повод": Пушков оценил решение Трампа отменить визит в Польшу
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
В Москве задержали мужчину, который на автомобиле въехал в толпу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром. 28 августа 2019
Лавров обсудил по телефону с генсеком СЕ выплаты в бюджет организации
Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией
Турция перебрасывает бронетехнику на границу с Сирией
Телеведущий Владимир Познер
Познер рассказал, кого считает самым талантливым тележурналистом
Отработка действий на случай поступления больных, инфицированных Эболой
В Уганде умерла заболевшая Эболой девочка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:57Силовики выпустили 55 мин по территории ДНР, заявили в Донецке
23:55Twitter сообщил о взломе аккаунта основателя соцсети Джека Дорси
23:40Полянский оценил отказ Польши пригласить Россию на годовщину Второй мировой
23:40Оппозиционный депутат Рады назвал мир в Донбассе основой роста экономики
23:40Появился трейлер драмы "Два папы" с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI
23:20РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
23:05Помпео назначил дипломата Палмера спецпредставителем по Западным Балканам
23:00В Ростовской области ликвидировали возгорание камыша
22:47Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
22:45Во Владимирской области медсестры готовы отозвать заявления об увольнении
22:37МИД Южной Осетии обвинил Грузию в попытке захватить полезные ископаемые
22:25В Сети появилось видео с роботом "Федором" на МКС
22:17Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании
22:08В ДНР призвали ОБСЕ, ООН и МККК помочь вернуть взятых в плен ополченцев
21:47В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки
21:32Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
21:24Лавров примет участие в некоторых заседаниях Совбеза ООН
21:20Трамп заявил о непричастности США к аварии ракеты-носителя "Сафир" в Иране
21:19Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома"
21:13Урагану "Дориан" присвоили третью категорию
Лента новостейМолния