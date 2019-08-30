В Якутии один человек погиб после вынужденной посадки Ан-2

ЯКУТСК, 30 авг – РИА Новости. Один человек погиб, пятеро пострадали при вынужденной посадке частного самолета Ан-2 в Якутии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
"Спасатели региональной поисково-спасательной базы прибыли на место происшествия. По уточненной информации, на борту находилось шесть человек, в том числе один погиб, пятеро пострадавших", - рассказали в пресс-службе.
Ранее региональный главк МЧС сообщил, что самолет Ан-2, принадлежащий ООО "Авиаспектр", совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель Кобяйского района Якутии. После его обнаружения вертолет с аварийно-спасательной бригадой вылетел из аэропорта "Якутск" для оказания помощи и перевозки экипажа и пассажиров.
Проверку по факту инцидента начали следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.