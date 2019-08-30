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РИА Новости
Культура

Критики в Венеции назвали "Брачную историю" претендентом на "Оскар"

13:53 30.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк76-й Венецианский кинофестиваль. День второй
76-й Венецианский кинофестиваль. День второй
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. После премьеры на Венецианском кинофестивале критики назвали "Брачную историю" режиссера Ноа Баумбаха серьезным претендентом на "Оскар", сообщает Independent.
В фильме рассказывается о разладе между супругами Николь и Чарли, которых играют Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер.
Эксперты не сомневаются, что обоих выдвинут на "Оскар" в категориях "лучший актер" и "лучшая актриса". Также много положительных отзывов получили исполнители ролей второго плана (юристов пары) Лора Дерн и Рэй Лиотта.
The Independent подчеркнул, что режиссеру в фильме удалось добиться "почти идеальной интонации, сочетающей юмор и пафос", а Variety назвал фильм "работой крупного художника", в основе которой "блестящая, невероятно точная и человечная игра двух актеров".
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