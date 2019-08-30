Критики в Венеции назвали "Брачную историю" претендентом на "Оскар"

В фильме рассказывается о разладе между супругами Николь и Чарли, которых играют Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер.

Эксперты не сомневаются, что обоих выдвинут на "Оскар" в категориях "лучший актер" и "лучшая актриса". Также много положительных отзывов получили исполнители ролей второго плана (юристов пары) Лора Дерн и Рэй Лиотта.