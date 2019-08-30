Путин назвал семьи с тремя детьми нормальными и правильными

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Три ребенка в семье — это правильно, заявил Владимир Путин.
На встрече с президентом врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поднял вопрос "закрытых" городов. Он заявил, что качество жизни там "не выдерживает никакой критики при огромном количестве детей": практически в каждой семье три ребенка.
"Не огромное, нормальное", — заметил Путин.
Ранее он говорил, что в вопросах демографии надо брать пример с Чечни, где высокая рождаемость и нет сирот.
Во время послания Федеральному собранию в феврале президент отметил, что Россия вошла в сложный демографический период.
Тогда же он предложил ряд мер по поддержке семей, среди которых:
—снижение налоговой нагрузки на семьи по принципу "больше детей — меньше налогов";
—выделение 450 тысяч рублей на ипотеку семьям, где родился третий или последующий ребенок;
—повышение выплат семьям с детьми-инвалидами до десяти тысяч рублей;
—увеличение федеральной льготы по налогам на недвижимость для семей с детьми;
—установление льготной ставки по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита;
—увеличение количества семей, которые получают дополнительные "детские выплаты".
Кроме того, в ноябре 2017-го он объявил о запуске спецпрограммы ипотечного кредитования под 6% для семей, в которых в период с 2018 по 2022 год рождается второй или третий ребенок.