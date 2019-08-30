Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-30T16:50Z
https://ria.ru/20190830/1558079462.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155807/92/1558079218_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1887b7652ffa00817a63ae4e561de42b.jpg
РИА Новости

Путин назвал семьи с тремя детьми нормальными и правильными

13:42 30.08.2019 (обновлено: 16:50 30.08.2019)
28572
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с врио главы Мурманской области Андреем Чибисом
Президент России Владимир Путин во время встречи с врио главы Мурманской области Андреем Чибисом
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин во время встречи с врио главы Мурманской области Андреем Чибисом
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Три ребенка в семье — это правильно, заявил Владимир Путин.
На встрече с президентом врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поднял вопрос "закрытых" городов. Он заявил, что качество жизни там "не выдерживает никакой критики при огромном количестве детей": практически в каждой семье три ребенка.

"Не огромное, нормальное", — заметил Путин.

Ранее он говорил, что в вопросах демографии надо брать пример с Чечни, где высокая рождаемость и нет сирот.
Президент России Владимир Путин
3 июля, 15:16РИА Недвижимость
Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей
Во время послания Федеральному собранию в феврале президент отметил, что Россия вошла в сложный демографический период.
Тогда же он предложил ряд мер по поддержке семей, среди которых:
снижение налоговой нагрузки на семьи по принципу "больше детей — меньше налогов";
выделение 450 тысяч рублей на ипотеку семьям, где родился третий или последующий ребенок;
повышение выплат семьям с детьми-инвалидами до десяти тысяч рублей;
увеличение федеральной льготы по налогам на недвижимость для семей с детьми;
установление льготной ставки по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита;
увеличение количества семей, которые получают дополнительные "детские выплаты".
Кроме того, в ноябре 2017-го он объявил о запуске спецпрограммы ипотечного кредитования под 6% для семей, в которых в период с 2018 по 2022 год рождается второй или третий ребенок.
Президент РФ Владимир Путин проводит заключительное заседание Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 28 ноября 2017
28 ноября 2017, 18:21Социальный навигатор
Социальные инициативы Путина: поддержать семью, повысить рождаемость
277478732171
Обсудить 196
Андрей ЧибисВладимир ПутинМоскваРоссияМурманская областьОбщество
Популярные комментарии
Лицемерие и пренебрежительное отношение к проблемам людей. Сейчас одного ребенка то поднять не могут. Стабильности нет. Зарплаты нищенские. Издевательство какое то(((
30 августа, 14:17
Марианна Березина
223125151
Так что в итоге по качеству жизни??? Выходит так что так называемые законы не улучшают жизни. А более половины детей живущих за чертой бедности проживают как раз в семьях где 2 и более ребенка.
30 августа, 14:32
mdmiguel dios
146136024
Рекомендуем
Завершение аварийно-спасательных работ на месте обрушения стены в Новосибирске
В Новосибирске отпустили под залог фигуранта дела об обрушении стены
РИА
Новости
Студентки у Московского государственного университета на традиционном празднике День первокурсника. 1 сентября 2018
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
Кардиограф
В Турции россиянка впала в кому после несчастного случая в аквапарке
Лента
новостей
К ноге!: в Сети поразились обращением Трампа с супругой
"К ноге!": в Сети поразились обращению Трампа с супругой
Торговая точка по продаже шаурмы в Москве
Жириновский предложил запретить продажу шаурмы в Москве
Сирийский курдский снайпер
В Сирии схватили боевика по кличке Палач из Ракки, сообщили СМИ
Самолет Ан-124
Украина потребовала не использовать марку "Ан" для российского "Руслана"
Алекса Терразас
Мексиканскую блогершу сфотографировали за секунду до падения с балкона
Банкомат
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков, пишут СМИ
Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни
Автомобиль полиции
Из Москвы-реки достали тело главы Global Safe Group, сообщили СМИ
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Британский путешественник, телевизионный ведущий и писатель Беар Гриллс
Ведущий Беар Гриллс едва не умер от укуса пчелы, пишут СМИ
Овощи
Ученые увидели в веганстве матери опасность для интеллекта будущих детей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:57Силовики выпустили 55 мин по территории ДНР, заявили в Донецке
23:55Twitter сообщил о взломе аккаунта основателя соцсети Джека Дорси
23:40Полянский оценил отказ Польши пригласить Россию на годовщину Второй мировой
23:40Оппозиционный депутат Рады назвал мир в Донбассе основой роста экономики
23:40Появился трейлер драмы "Два папы" с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI
23:20РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
23:05Помпео назначил дипломата Палмера спецпредставителем по Западным Балканам
23:00В Ростовской области ликвидировали возгорание камыша
22:47Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
22:45Во Владимирской области медсестры готовы отозвать заявления об увольнении
22:37МИД Южной Осетии обвинил Грузию в попытке захватить полезные ископаемые
22:25В Сети появилось видео с роботом "Федором" на МКС
22:17Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании
22:08В ДНР призвали ОБСЕ, ООН и МККК помочь вернуть взятых в плен ополченцев
21:47В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки
21:32Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
21:24Лавров примет участие в некоторых заседаниях Совбеза ООН
21:20Трамп заявил о непричастности США к аварии ракеты-носителя "Сафир" в Иране
21:19Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома"
21:13Урагану "Дориан" присвоили третью категорию
Лента новостейМолния