Путин назвал семьи с тремя детьми нормальными и правильными

Президент России Владимир Путин во время встречи с врио главы Мурманской области Андреем Чибисом

Президент России Владимир Путин во время встречи с врио главы Мурманской области Андреем Чибисом

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Три ребенка в семье — это правильно, заявил Владимир Путин.

На встрече с президентом врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поднял вопрос "закрытых" городов. Он заявил, что качество жизни там "не выдерживает никакой критики при огромном количестве детей": практически в каждой семье три ребенка.

"Не огромное, нормальное", — заметил Путин.

Ранее он говорил , что в вопросах демографии надо брать пример с Чечни, где высокая рождаемость и нет сирот.

Во время послания Федеральному собранию в феврале президент отметил, что Россия вошла в сложный демографический период.

Тогда же он предложил ряд мер по поддержке семей, среди которых:

— снижение налоговой нагрузки на семьи по принципу "больше детей — меньше налогов"; снижение налоговой нагрузки на семьи по принципу "больше детей — меньше налогов"; — выделение 450 тысяч рублей на ипотеку семьям, где родился третий или последующий ребенок; выделение 450 тысяч рублей на ипотеку семьям, где родился третий или последующий ребенок; — повышение выплат семьям с детьми-инвалидами до десяти тысяч рублей; повышение выплат семьям с детьми-инвалидами до десяти тысяч рублей; — увеличение федеральной льготы по налогам на недвижимость для семей с детьми; увеличение федеральной льготы по налогам на недвижимость для семей с детьми; — установление льготной ставки по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита; установление льготной ставки по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита; — увеличение количества семей, которые получают дополнительные "детские выплаты". увеличение количества семей, которые получают дополнительные "детские выплаты".