Суд в Гонконге отпустил под залог политического активиста Джошуа Вонга

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Суд в Гонконге отпустил политического активиста Джошуа Вонга под залог, сообщила газета Hong Kong Commercial Daily.

Полиция Гонконга задержала Джошуа Вонга в пятницу утром. По данным газеты South China Morning Post , помимо Вонга были задержаны еще двое активистов – Агнес Чоу и Энди Чэнь (Чэнь Хаотянь). Чоу была задержана в своей квартире по подозрению в участии в незаконных собраниях, как и Вонг. Чэня задержали в аэропорту Гонконга за нападение на полицейского, в четверг ему не позволили сесть в самолет, что и послужило причиной агрессивного поведения.

После обеда Вонга и Чоу отпустили под залог. Сообщается, что против них и еще одного активиста Ивана Лама возбудили дело. Их обвиняют в подстрекательстве, а также в организации и сознательном участии в несанкционированных митингах.

"Гонконгский суд быстро разрешил Джошуа Вонгу и другим выйти под залог, на мой взгляд, это отражает немощность и несовершенство законов Гонконга в том, что касается реакции на беспорядки. То, что судья быстро разрешил им выйти под залог, может дать обществу сигнал, не способствующий пресечению произвола и беспорядков", - написал главный редактор газеты Global Times Ху Сицзинь в Weibo

Он добавил, что цель принципа господства права - поддерживать нормальный порядок в обществе. В Гонконге система столкнулась с невиданным вызовом, и такое либеральное отношение к людям, которые подстрекают, организуют и участвуют в незаконных акциях, не способствует восстановлению авторитета верховенства закона.

Вонг стал известен миру еще в 2014 году за активное участие в массовых протестах и беспорядках, тогда демонстранты движения Occupy Central почти на три месяца заняли центр города, требуя проведения прямых выборов главы администрации. В 2017 году Вонга приговорили к шести месяцам заключения.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.