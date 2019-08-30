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РИА Новости

Суд в Гонконге отпустил под залог политического активиста Джошуа Вонга

13:39 30.08.2019
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПолицейские у полицейского участка во время акции протеста оппозиционеров в Гонконге
Полицейские у полицейского участка во время акции протеста оппозиционеров в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
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Полицейские у полицейского участка во время акции протеста оппозиционеров в Гонконге. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Суд в Гонконге отпустил политического активиста Джошуа Вонга под залог, сообщила газета Hong Kong Commercial Daily.
Полиция Гонконга задержала Джошуа Вонга в пятницу утром. По данным газеты South China Morning Post, помимо Вонга были задержаны еще двое активистов – Агнес Чоу и Энди Чэнь (Чэнь Хаотянь). Чоу была задержана в своей квартире по подозрению в участии в незаконных собраниях, как и Вонг. Чэня задержали в аэропорту Гонконга за нападение на полицейского, в четверг ему не позволили сесть в самолет, что и послужило причиной агрессивного поведения.
После обеда Вонга и Чоу отпустили под залог. Сообщается, что против них и еще одного активиста Ивана Лама возбудили дело. Их обвиняют в подстрекательстве, а также в организации и сознательном участии в несанкционированных митингах.
"Гонконгский суд быстро разрешил Джошуа Вонгу и другим выйти под залог, на мой взгляд, это отражает немощность и несовершенство законов Гонконга в том, что касается реакции на беспорядки. То, что судья быстро разрешил им выйти под залог, может дать обществу сигнал, не способствующий пресечению произвола и беспорядков", - написал главный редактор газеты Global Times Ху Сицзинь в Weibo.
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Он добавил, что цель принципа господства права - поддерживать нормальный порядок в обществе. В Гонконге система столкнулась с невиданным вызовом, и такое либеральное отношение к людям, которые подстрекают, организуют и участвуют в незаконных акциях, не способствует восстановлению авторитета верховенства закона.
Вонг стал известен миру еще в 2014 году за активное участие в массовых протестах и беспорядках, тогда демонстранты движения Occupy Central почти на три месяца заняли центр города, требуя проведения прямых выборов главы администрации. В 2017 году Вонга приговорили к шести месяцам заключения.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
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