Больницы Оренбургской области получили новое диагностическое оборудование

ОРЕНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. В больницу скорой медицинской помощи в Бузулуке Оренбургской области поставили новое диагностическое оборудование на сумму более 22 миллионов рублей в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

Для онкологической службы больницы закупили три аппарата УЗИ – два экспертного класса, один – переносной, а для городской детской поликлиники – два портативных переносных аппарата УЗИ, а также назофаринголарингоскоп и гастродуоденоскоп.

В рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" по программе "Борьба с онкологическими заболеваниями" Оренбургский областной клинический онкодиспансер также оснастили новым современным оборудованием на сумму около 33,5 миллионов рублей.

В пресс-службе уточнили, что в августе текущего года в областной онкодиспансер поступил комплект современного эндоскопического диагностического оборудования: два видеогастроскопа, видеобронхоскоп и видеоколоноскоп, два передвижных палатных рентгенаппарата и радиометр активности радионуклидов. В областном онкодиспансере также установили четыре аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), две хирургические бестеневые лампы и прикроватный монитор для слежения за состоянием пациента.

Кроме того, в районную больницу в селе Асекеево в рамках нацпроекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" был приобретен передвижной маммограф стоимостью более 12,5 миллионов рублей, который позволяет проводить до 60 обследований в день.