Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-30T14:58Z
https://ria.ru/20190830/1558079143.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/128750/39/1287503977_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_2b5399d07a353e43828d0fdb8074d092.jpg
РИА Новости

Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето

13:36 30.08.2019 (обновлено: 14:58 30.08.2019)
4732
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкБабье лето
Бабье лето
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Бабье лето. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Метеорологи дали прогноз, будет ли бабье лето в центре европейской части России.
"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, в прошлом году бабьего лета не было, однако теперь оно ожидается.
Он также предостерег от завышенных ожиданий жары летом в России.
"Август начался как холодный месяц, но он около нормы. Если осреднить температуру с 1 июня по 31 августа, то окажется, что температурный фон в Москве был выше на полградуса", — сказал Вильфанд.
Он прочитал стихотворение Александра Пушкина: "Но наше северное лето, Карикатура южных зим, Мелькнет и нет: известно это, Хоть мы признаться не хотим".
"Не должно быть завышенных ожиданий жары, тепла, все же мы живем не в субтропиках", — подчеркнул он.
Золотая осень
Вчера, 09:53РИА Новости
Жителям европейской части России пообещали сентябрь теплее обычного
4031112
Обсудить 3
Роман ВильфандГидрометцентрРоссияОбщество
Рекомендуем
Золотая осень
Жителям европейской части России пообещали сентябрь теплее обычного
РИА
Новости
Паводок
Синоптики объяснили, почему Сибирь и Приморье страдают от паводков и дождей
Москвичи на прогулке
Европротокол и пенсии. Россиянам напомнили об изменениях с 1 сентября
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Пушков призвал президента Грузии очнуться
Лента
новостей
Жареный картофель
Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
Автомобиль полиции
Из Москвы-реки достали тело главы Global Safe Group, сообщили СМИ
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Ульяновской области проверяют жалобы 12 детей на приемную мать
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает с речью на ежегодной конференции французских послов в Елисейском дворце в Париже. 27 августа 2019
Макрон признал неудобную правду, но надеется показать России силу
Президент России Владимир Путин во время встречи с врио главы Мурманской области Андреем Чибисом
Путин назвал семьи с тремя детьми нормальными и правильными
Президент США Дональд Трамп
Трамп отменил поездку в Польшу
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
Вильфанд, зачитав Пушкина, предостерег от избыточных надежд на летнюю жару
Российский многоцелевой беспилотный летательный аппарат Кронштадт большой продолжительности полета на базе КВР Орион-Э на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Россия начала серийное производство военного беспилотника "Орион"
Британский путешественник, телевизионный ведущий и писатель Беар Гриллс
Ведущий Беар Гриллс едва не умер от укуса пчелы, пишут СМИ
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3
"Встречный пал" для НАТО. Чем опасна новая модификация Ту-22М3
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:57Силовики выпустили 55 мин по территории ДНР, заявили в Донецке
23:55Twitter сообщил о взломе аккаунта основателя соцсети Джека Дорси
23:40Полянский оценил отказ Польши пригласить Россию на годовщину Второй мировой
23:40Оппозиционный депутат Рады назвал мир в Донбассе основой роста экономики
23:40Появился трейлер драмы "Два папы" с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI
23:20РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
23:05Помпео назначил дипломата Палмера спецпредставителем по Западным Балканам
23:00В Ростовской области ликвидировали возгорание камыша
22:47Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
22:45Во Владимирской области медсестры готовы отозвать заявления об увольнении
22:37МИД Южной Осетии обвинил Грузию в попытке захватить полезные ископаемые
22:25В Сети появилось видео с роботом "Федором" на МКС
22:17Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании
22:08В ДНР призвали ОБСЕ, ООН и МККК помочь вернуть взятых в плен ополченцев
21:47В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки
21:32Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
21:24Лавров примет участие в некоторых заседаниях Совбеза ООН
21:20Трамп заявил о непричастности США к аварии ракеты-носителя "Сафир" в Иране
21:19Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома"
21:13Урагану "Дориан" присвоили третью категорию
Лента новостейМолния