Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Метеорологи дали прогноз, будет ли бабье лето в центре европейской части России.

"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в прошлом году бабьего лета не было, однако теперь оно ожидается.

Он также предостерег от завышенных ожиданий жары летом в России.

"Август начался как холодный месяц, но он около нормы. Если осреднить температуру с 1 июня по 31 августа, то окажется, что температурный фон в Москве был выше на полградуса", — сказал Вильфанд.

Он прочитал стихотворение Александра Пушкина: "Но наше северное лето, Карикатура южных зим, Мелькнет и нет: известно это, Хоть мы признаться не хотим".