Лавров обсудил по телефону с генсеком СЕ выплаты в бюджет организации

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром. 28 августа 2019

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом решение Москвы заплатить оставшиеся за часть 2017-2018 годов 54,7 миллиона евро в бюджет организации, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.

В размещенном на сайте МИД России сообщении отмечается, что разговор с Ягландом состоялся в пятницу.

"Стороны обсудили перспективы взаимодействия России и Совета Европы после восстановления полномочий делегации Федерального Собрания Российской Федерации в его Парламентской ассамблее и выплаты в полном объеме взносов за 2017-2018 гг. в бюджет этой Организации, пути укрепления роли СЕ в формировании единого гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока", - говорится в документе.

В четверг стало известно, что Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы. Сумма составит 54,7 миллиона евро, ее возьмут из федерального бюджета. Шаг согласован с Минфином, МЧС, Минкультуры и Минтранспорта. В МИД России подтвердили эту информацию.

Комментируя по просьбе РИА Новости ситуацию, официальный представитель генерального секретаря СЕ Даниэль Хольтген указал, что "возобновление платежей Россией означает, что мы можем положить конец развитию сценария, рассчитанного на непредвиденные обстоятельства, и вернуться к бюджету и делам, как и планировалось ранее".

В апреле 2014-го делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса из-за событий на Украине и возвращения Крыма. В июне 2017 года Россия приостановила часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока права национальной делегации в ПАСЕ не будут восстановлены.

Россия - один из основных плательщиков в бюджет совета, отсутствие российских взносов привело к финансовому кризису в организации.