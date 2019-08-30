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РИА Новости

Лавров обсудил по телефону с генсеком СЕ выплаты в бюджет организации

13:36 30.08.2019
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© РИА Новости / Александр ВильфМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром. 28 августа 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром. 28 августа 2019
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом решение Москвы заплатить оставшиеся за часть 2017-2018 годов 54,7 миллиона евро в бюджет организации, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.
В размещенном на сайте МИД России сообщении отмечается, что разговор с Ягландом состоялся в пятницу.
"Стороны обсудили перспективы взаимодействия России и Совета Европы после восстановления полномочий делегации Федерального Собрания Российской Федерации в его Парламентской ассамблее и выплаты в полном объеме взносов за 2017-2018 гг. в бюджет этой Организации, пути укрепления роли СЕ в формировании единого гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока", - говорится в документе.
В четверг стало известно, что Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы. Сумма составит 54,7 миллиона евро, ее возьмут из федерального бюджета. Шаг согласован с Минфином, МЧС, Минкультуры и Минтранспорта. В МИД России подтвердили эту информацию.
Табличка возле Дворца Европы в Страсбурге
29 августа, 18:33РИА Новости
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Комментируя по просьбе РИА Новости ситуацию, официальный представитель генерального секретаря СЕ Даниэль Хольтген указал, что "возобновление платежей Россией означает, что мы можем положить конец развитию сценария, рассчитанного на непредвиденные обстоятельства, и вернуться к бюджету и делам, как и планировалось ранее".
В апреле 2014-го делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса из-за событий на Украине и возвращения Крыма. В июне 2017 года Россия приостановила часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока права национальной делегации в ПАСЕ не будут восстановлены.
Россия - один из основных плательщиков в бюджет совета, отсутствие российских взносов привело к финансовому кризису в организации.
В июне этого года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее. Тогда же она заплатила взнос в 33 миллиона евро за 2019 год.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
29 августа, 18:17РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
30011512
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Сергей ЛавровМИД РФСовет ЕвропыЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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