Боливия обратилась к Евросоюзу за помощью в тушении лесных пожаров

Природные пожары в лесу региона Чикитания в Боливии

БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. ЕС активировал механизм гражданской обороны для оказания помощи Боливии в борьбе с лесными пожарами, сообщила в пятницу журналистам представитель ЕК Мина Андреева.

Во вторник президент Эво Моралес принял участие в тушении пожаров в Чикитании на границе с Парагваем. Власти Боливии развернули специальный штаб по борьбе с огнем, привлекли тысячи военных, пожарных и волонтеров, несколько единиц авиатехники.

"После запроса о помощи от Боливии был активирован механизм гражданской защиты ЕС для содействия усилиям по борьбе с распространением лесных пожаров в регионе Чикитания", - сообщила представитель ЕК.

В частности, ЕК направит в качестве первой меры группу экспертов из государств-членов ЕС для развертывания в пострадавших районах.

Круглосуточный координационный центр ЕС по чрезвычайным ситуациям находится в тесном контакте с боливийскими властями для мониторинга ситуации и определения дальнейшей помощи ЕС.

Спутниковая служба ЕС по чрезвычайным ситуациям Copernicus также предоставляет карты районов, пострадавших от лесных пожаров.