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РИА Новости

Боливия обратилась к Евросоюзу за помощью в тушении лесных пожаров

13:32 30.08.2019
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© РИА Новости / Дарья Станиславец / Перейти в фотобанкПриродные пожары в лесу региона Чикитания в Боливии
Природные пожары в лесу региона Чикитания в Боливии
© РИА Новости / Дарья Станиславец
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. ЕС активировал механизм гражданской обороны для оказания помощи Боливии в борьбе с лесными пожарами, сообщила в пятницу журналистам представитель ЕК Мина Андреева.
Во вторник президент Эво Моралес принял участие в тушении пожаров в Чикитании на границе с Парагваем. Власти Боливии развернули специальный штаб по борьбе с огнем, привлекли тысячи военных, пожарных и волонтеров, несколько единиц авиатехники.
"После запроса о помощи от Боливии был активирован механизм гражданской защиты ЕС для содействия усилиям по борьбе с распространением лесных пожаров в регионе Чикитания", - сообщила представитель ЕК.
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В частности, ЕК направит в качестве первой меры группу экспертов из государств-членов ЕС для развертывания в пострадавших районах.
Круглосуточный координационный центр ЕС по чрезвычайным ситуациям находится в тесном контакте с боливийскими властями для мониторинга ситуации и определения дальнейшей помощи ЕС.
Спутниковая служба ЕС по чрезвычайным ситуациям Copernicus также предоставляет карты районов, пострадавших от лесных пожаров.
"Пожары в Амазонии показывают, что изменение климата усилило угрозу стихийных бедствий во всем мире. У нас общая обязанность работать вместе, чтобы защитить окружающую среду", - цитирует ЕК слова еврокомиссара по гуманитарной помощи и кризисному управлению Кристоса Стилианидиса.
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Мина АндрееваЭво МоралесБрюссельЕврокомиссияЕвросоюзПарагвайБоливияВ мире
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