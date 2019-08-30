Дым от пожаров в Сибири мешал метеорологам делать прогнозы

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Сильный смог от пожаров в Сибири и на Аляске затруднял работу метеорологов, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции.

"Отмечают все метеорологи, что в полярных регионах было очень много дыма... Пожары в Сибири вошли в резонанс с пожарами на Аляске, поэтому даже когда была ясная погода, дым не давал метеорологам анализировать ситуацию", - сказал Вильфанд.