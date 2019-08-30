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РИА Новости

Дым от пожаров в Сибири мешал метеорологам делать прогнозы

13:30 30.08.2019
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкЛиквидация лесных пожаров в Красноярском крае. 1 августа 2019
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае. 1 августа 2019
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Сильный смог от пожаров в Сибири и на Аляске затруднял работу метеорологов, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции.
"Отмечают все метеорологи, что в полярных регионах было очень много дыма... Пожары в Сибири вошли в резонанс с пожарами на Аляске, поэтому даже когда была ясная погода, дым не давал метеорологам анализировать ситуацию", - сказал Вильфанд.
Ранее Рослесхоз сообщил, что в РФ в этом году горели леса на площади около 9 миллионов гектаров.
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
14 августа, 15:58РИА Новости
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуРоман ВильфандГидрометцентрРослесхозРоссияПроисшествия
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