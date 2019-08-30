В Минтрансе уточнили, когда построят дорогу от Краснодара к Крымскому мосту

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Новая дорога протяженностью 128 километров от дальнего западного обхода Краснодара до подхода к мосту через Керченский пролив появится в России в 2022 году, сообщил РИА Новости представитель Минтранса РФ.

По его словам, реконструкция автодороги А-289 "Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь" предусмотрена федеральным проектом "Коммуникации между центрами экономического роста", входящим в состав комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

"Предполагается выполнить строительство нового направления трассы А-289 на протяжении от пересечения с дальним западным обходом Краснодара до участка от 73 — до 100 километра автодороги А-290. В настоящее время ведётся подготовка обоснования инвестиций для строительства дороги. Завершение работ запланировано в 2022 году", - пояснил представитель ведомства, добавив, что длина отрезка нового строительства в рамках проекта составит 128 километров.

В мае текущего года на заседании научно-технического совета Росавтодора рассмотрены варианты трассировки дороги, также добавил он. "С учетом перспективной интенсивности движения при реконструкции существующей дороги пришлось бы выполнять устройство шести полос движения и множества обходов населенных пунктов, переустройство большего количества коммуникаций. В этой связи данный вариант по стоимости превосходит строительство дороги по новому направлению", - объяснил собеседник агентства.

Реконструкцию трассы А-289 предполагается выполнить на всем ее протяжении от пересечения с дальним западным обходом Краснодара до автомобильной дороги А-290 на подъезде к Крымскому мосту, сказал РИА Новости представитель Росавтодора. Заключен госконтракт на подготовку обоснования инвестиций, завершение которого намечено в январе 2020 года - это будет основанием для заключения контракта на подготовку проектной документации на реконструкцию А-289, отмечает он.

"При этом отметим, что окончательная трассировка реконструируемой трассы будет определена по результатам прохождения Главгосэкспертизы. Работы планируется синхронизировать со строительством дальнего западного обхода Краснодара. Платность дороги, как и передача проекта в ГК "Автодор", в настоящее время не предусматривается", - добавил представитель Росавтодора.