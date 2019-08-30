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РИА Новости

Следователи начали проверку после вынужденной посадки Ан-2 в Якутии

13:26 30.08.2019
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CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov / Antonov An-2Самолет Ан-2
Самолет Ан-2
CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov / Antonov An-2
Самолет Ан-2. Архивное фото
ЯКУТСК, 30 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту вынужденной посадки самолета Ан-2 в Якутии, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
"Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - рассказали в пресс-службе.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее региональный главк МЧС сообщил, что самолет Ан-2, принадлежащий ООО "Авиаспектр", совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель Кобяйского района Якутии. Ан-2 вылетел из местности Ус-Хатын города Якутск в село Суордах Верхоянского района в пятницу. На борту находились пять человек (два члена экипаж и три пассажира). К месту посадки из поселка Батагай Верхоянского района вылетел вертолет Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии", но вскоре воздушное судно вернулось на базу, так как не смогло обнаружить местонахождение самолета.
Позже место посадки самолета обнаружил Ан-26 авиакомпании "Полярные авиалинии", вертолет с аварийно-спасательной бригадой вылетел из аэропорта "Якутск" для оказания помощи и перевозки экипажа и пассажиров.
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