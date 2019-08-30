Следователи начали проверку после вынужденной посадки Ан-2 в Якутии

"Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - рассказали в пресс-службе.

Ранее региональный главк МЧС сообщил, что самолет Ан-2, принадлежащий ООО "Авиаспектр", совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель Кобяйского района Якутии. Ан-2 вылетел из местности Ус-Хатын города Якутск в село Суордах Верхоянского района в пятницу. На борту находились пять человек (два члена экипаж и три пассажира). К месту посадки из поселка Батагай Верхоянского района вылетел вертолет Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии", но вскоре воздушное судно вернулось на базу, так как не смогло обнаружить местонахождение самолета.