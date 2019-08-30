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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

МИД предупредил россиян о возможных беспорядках в Каракасе

13:24 30.08.2019
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© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о возможных уличных беспорядках и повышенных мерах безопасности в столице Венесуэлы Каракасе в субботу из-за манифестации оппозиции.
"Венесуэла – 31 августа в городе Каракас манифестации оппозиционных сил; повышенные меры безопасности; перекрытие дорог; ограничения движения транспорта; не исключены уличные беспорядки", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД, опубликованном в Twitter.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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28 августа, 16:10РИА Новости
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроМИД РФВенесуэлаРоссияСШАВ мире
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