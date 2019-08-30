МИД предупредил россиян о возможных беспорядках в Каракасе

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о возможных уличных беспорядках и повышенных мерах безопасности в столице Венесуэлы Каракасе в субботу из-за манифестации оппозиции.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.