Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В Роттердаме пройдет следующее Евровидение, сообщается на сайте конкурса.
За право проведения мероприятия также боролся Маастрихт.
Полуфиналы конкурса пройдут 12 и 14 мая, а финал — 16 мая.
Ранее стало известно, что Амстердам не будет бороться за право проведения Евровидения, поскольку в городе заняты все подходящие арены.
В этом году конкурс проходил в Израиле. Победил Дункан Лоуренс из Нидерландов, набрав 492 балла. Второе место занял представитель Италии Мамуд, третье — россиянин Сергей Лазарев.
5 июля, 20:32Сказано в эфиреПочему города в Голландии отказываются от Евровидения? Версия Яны ЧуриковойСтолица Нидерландов Амстердам отказался принимать Евровидение, сославшись на отсутствие подходящих мест. В эфире радио Sputnik телеведущая Яна Чурикова, которая неоднократно комментировала конкурс, высказала свой взгляд на ситуацию.