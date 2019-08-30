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РИА Новости
Культура

Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме

13:22 30.08.2019 (обновлено: 17:36 30.08.2019)
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CC BY 2.0 / Sjaak Kempe / 20180225 068 Rotterdam - Blaak - Kijk KubusКубические дома в Роттердаме, Нидерланды
Кубические дома в Роттердаме, Нидерланды
CC BY 2.0 / Sjaak Kempe / 20180225 068 Rotterdam - Blaak - Kijk Kubus
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В Роттердаме пройдет следующее Евровидение, сообщается на сайте конкурса.
За право проведения мероприятия также боролся Маастрихт.
Полуфиналы конкурса пройдут 12 и 14 мая, а финал — 16 мая.
Ранее стало известно, что Амстердам не будет бороться за право проведения Евровидения, поскольку в городе заняты все подходящие арены.
В этом году конкурс проходил в Израиле. Победил Дункан Лоуренс из Нидерландов, набрав 492 балла. Второе место занял представитель Италии Мамуд, третье — россиянин Сергей Лазарев.
Телеведущая Яна Чурикова
5 июля, 20:32Сказано в эфире
Почему города в Голландии отказываются от Евровидения? Версия Яны ЧуриковойСтолица Нидерландов Амстердам отказался принимать Евровидение, сославшись на отсутствие подходящих мест. В эфире радио Sputnik телеведущая Яна Чурикова, которая неоднократно комментировала конкурс, высказала свой взгляд на ситуацию.
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КультураЕвровидениеРоттердамНидерландыВ мире
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