Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме

Почему города в Голландии отказываются от Евровидения? Версия Яны Чуриковой Столица Нидерландов Амстердам отказался принимать Евровидение, сославшись на отсутствие подходящих мест. В эфире радио Sputnik телеведущая Яна Чурикова, которая неоднократно комментировала конкурс, высказала свой взгляд на ситуацию.