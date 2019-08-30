Врачи рассказали о лечении девочки из Новокузнецка, которой подожгли платье

КЕМЕРОВО, 30 авг - РИА Новости. Пятилетней девочке, попавшей в реанимацию из-за того, что ее платье подожгла девятилетняя подруга, сделали первую операцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской больницы №1 города Новокузнецка.
"Ребенок перенес операцию… Это первая операция. Сейчас уже перевязки ребенку делаются, ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии. Операция прошла успешно", - пояснила собеседница агентства.
По данным СМИ, у девочки 70-75 % ожогов.
Ранее сообщалось, что 7 августа во время прогулки из-за баловства зажигалкой девятилетней девочки загорелось платье ее пятилетней подруги, которая в этот момент играла с 11-летней девочкой. Потерпевшая добралась до калитки, ее отец занес ребенка домой и вызвал скорую помощь. Медицинские работники диагностировали у ребенка термические ожоги и госпитализировали. Пострадавшая находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. По данному факту следственный комитет начал доследственную проверку. Также ситуацию держит на контроле уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын.