Бейрут не получал информации о движении иранского танкера в Ливан

БЕЙРУТ, 30 авг - РИА Новости. Ливанские власти не информированы о направлении иранского танкера Adrian Darya (бывший Grace 1) в Ливан, сообщает телеканал Ливанские власти не информированы о направлении иранского танкера Adrian Darya (бывший Grace 1) в Ливан, сообщает телеканал RT Arabic со ссылкой на министерство финансов страны.

"Ливан не проинформирован о том, что иранский танкер Adrian Darya направляется в Ливан", - цитирует телеканал комментарий министерства в ответ на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который сообщил, что судно движется в сторону Ливана.

Как сообщает телеканал, комментарий поступил от министерства финансов в связи с прямым подчинением таможенной службы порта Бейрут министерству.

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил в понедельник о продаже нефти с танкера Adrian Darya, и заявил, что не в курсе его пункта назначения. Позже турецкий источник в сфере судоходства заявил РИА Новости, что танкер может разгрузиться в турецком Мерсине или в портах Кипра.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Спустя более чем месяц власти Гибралтара приняли решение освободить судно. По данным СМИ, это произошло через несколько часов после просьбы США задержать танкер. Замглавы Организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами сообщал, что после освобождения Grace 1 направится в Средиземное море под другим названием - Adrian Darya. В Иране освобождение танкера назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома.

Через пару дней США выдали ордер на задержание танкера Grace 1. По данным минюста США, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат конфискации в связи с нарушением ряда американских законов. Гибралтар 18 августа отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.