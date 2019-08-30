Вильфанд, зачитав Пушкина, предостерег от избыточных надежд на летнюю жару

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предостерег от завышенных ожиданий жары летом в России.
"Август начался как холодный месяц, но он около нормы. Если осреднить температуру с 1 июня по 31 августа, то окажется, что температурный фон в Москве был выше на полградуса", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в Москве.
Он прочитал стихотворение Александра Пушкина: "Но наше северное лето, Карикатура южных зим, Мелькнет и нет: известно это, Хоть мы признаться не хотим".
"Не должно быть завышенных ожиданий жары, тепла, все же мы живем не в субтропиках", - подчеркнул он.