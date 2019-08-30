В Сызрани эвакуировали более 230 воспитанников детсада

САМАРА, 30 авг - РИА Новости. Более 230 детей и свыше 40 взрослых были эвакуированы в пятницу из детского сада в Сызрани из-за короткого замыкания, сообщает ГУМЧС по Самарской области.
По данным ведомства, сообщение о возгорании в электрощитовой в детском саду №7 в Сызрани поступило в 09.41 (08.41 мск), из-за короткого замыкания горел электрощиток на первом этаже на площади 2 квадратных метра. Возгорание, по информации ГУМЧС, было потушено до прибытия пожарных.
"Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности из здания было эвакуировано 236 детей и 42 человека персонала", - говорится в сообщении.
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