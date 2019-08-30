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РИА Новости

МИА "Россия сегодня" получило награду за популяризацию профессии инженера

13:11 30.08.2019
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© РИА Новости / Сергей ПятаковРабота инженера
Работа инженера
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Работа инженера. Архивное фото
ЖУКОВСКИЙ, 30 авг - РИА Новости. Международное информационное агентство "Россия сегодня" получило награду "За преданность детству" от руководства фестиваля "От винта!", передает корреспондент РИА Новости с авиасалона МАКС-2019.
Как пояснила РИА Новости руководитель фестиваля "От винта" Виктория Соболева, агентство получило премию за популяризацию профессии инженера среди подрастающего поколения. Партнеры фестиваля оценивали публикации, которые выходили в информпространстве на протяжении последних 15 лет.
"Благодаря СМИ мы делаем инженера профессией, которой можно гордиться. Инженер, это звучит гордо. Спасибо вам огромное", - добавила Соболева.
По ее словам, премия "За преданность детству" называется так, потому что в 2015 году организаторы подарили президенту РФ Владимиру Путину диплом со словами "Такая награда одна в целом свете - за преданность детству и верность всем детям". Соболева считает, что именно Путин "ввел моду" на популяризацию научно-технических достижений молодежи.
Фестиваль "От винта!" проводится с 2005 года, его организаторы ставят целью заинтересовать детей и молодежь профессиями, связанными с инженерными, научными и техническими областями.
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