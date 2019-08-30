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РИА Новости
Липецкая область

Современная детская поликлиника откроется в Липецкой области

13:10 30.08.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВрач одной из поликлиник. Архивное фото
Врач одной из поликлиник. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 30 авг — РИА Новости. Новая двухэтажная детская поликлиника площадью более тысячи квадратных метров откроется в городе Усмань Липецкой области, сообщил РИА Новости в пятницу врио главы региона Игорь Артамонов.
По его словам, здание медучреждения построили за пять месяцев в рамках национального проекта "Здравоохранение". Общая сумма затрат составила 56 миллионов рублей, деньги были выделены из регионального бюджета. Здание построено с учетом федерального проекта "Бережливая поликлиника" и рассчитано на 150 посещений в смену.
"В поликлинике созданы все необходимые условия для качественного и своевременного оказания первичной доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи населению в амбулаторных условиях, а также комфортного пребывания пациентов и работы медицинского персонала", - сказал Артамонов.
Врио главы региона отметил, что для новой поликлиники было приобретено более трехсот единиц современного медицинского оборудования На покупку оборудования выделены более 5,8 миллионов рублей, из которых 61,5% средств финансированы из федерального бюджета, 38,5% средств – из бюджета Липецкой области.
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"Внедрение бережливых технологий обеспечит существенный рост качества и доступности первичной медико-санитарной помощи. Мы будем уделять особое внимание повышению квалификации врачей и обучению передовым методам управления в сфере здравоохранения. Вся деятельность областной власти направлена на решение проблем людей. И делать это мы будет на новом качественном уровне", - подчеркнул Артамонов.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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