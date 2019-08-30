Современная детская поликлиника откроется в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 30 авг — РИА Новости. Новая двухэтажная детская поликлиника площадью более тысячи квадратных метров откроется в городе Усмань Липецкой области, сообщил РИА Новости в пятницу врио главы региона Игорь Артамонов.

По его словам, здание медучреждения построили за пять месяцев в рамках национального проекта "Здравоохранение". Общая сумма затрат составила 56 миллионов рублей, деньги были выделены из регионального бюджета. Здание построено с учетом федерального проекта "Бережливая поликлиника" и рассчитано на 150 посещений в смену.

"В поликлинике созданы все необходимые условия для качественного и своевременного оказания первичной доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи населению в амбулаторных условиях, а также комфортного пребывания пациентов и работы медицинского персонала", - сказал Артамонов.

Врио главы региона отметил, что для новой поликлиники было приобретено более трехсот единиц современного медицинского оборудования На покупку оборудования выделены более 5,8 миллионов рублей, из которых 61,5% средств финансированы из федерального бюджета, 38,5% средств – из бюджета Липецкой области.