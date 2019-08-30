В Новосибирске возбудили уголовное дело после жестокого убийства кота

НОВОСИБИРСК, 30 авг - РИА Новости. Полиция после проверки информации о жестоком убийстве и расчленении домашнего кота в новосибирском Академгородке, о котором заявили местные жители, возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными, сообщает региональный главк МВД.

Ранее в августе на сайте Change.org появилась петиция с требованием к прокуратуре области "изолировать и наказать живодерку из Академгородка". В тексте петиции утверждается, что в новосибирском Академгородке нашли домашнего кота, который был убит и перед смертью подвергся пыткам - с животного якобы сняли скальп и отрезали лапы. Кроме того, в петиции указано, что соседи подозревают в убийстве кота соседку хозяйки животного по дому. Утверждается, что девушка занималась продажей черепов животных, а в ее квартире найдены их останки.

"После проведения проверки сотрудники полиции возбудили по данному факту уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". С целью установления причины гибели животного назначено проведение биологической судебной экспертизы", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что в совершении жестокого убийства животного, которого обнаружили в мусорном баке, подозревается несовершеннолетняя жительница района, что совпадает с подозрениями местных жителей, которые ранее массово написали на девочку заявления в полицию.