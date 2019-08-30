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РИА Новости

В Новосибирске возбудили уголовное дело после жестокого убийства кота

13:09 30.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКошка на территории парка в Горячем Ключе
Кошка на территории парка в Горячем Ключе
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 30 авг - РИА Новости. Полиция после проверки информации о жестоком убийстве и расчленении домашнего кота в новосибирском Академгородке, о котором заявили местные жители, возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными, сообщает региональный главк МВД.
Ранее в августе на сайте Change.org появилась петиция с требованием к прокуратуре области "изолировать и наказать живодерку из Академгородка". В тексте петиции утверждается, что в новосибирском Академгородке нашли домашнего кота, который был убит и перед смертью подвергся пыткам - с животного якобы сняли скальп и отрезали лапы. Кроме того, в петиции указано, что соседи подозревают в убийстве кота соседку хозяйки животного по дому. Утверждается, что девушка занималась продажей черепов животных, а в ее квартире найдены их останки.
"После проведения проверки сотрудники полиции возбудили по данному факту уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". С целью установления причины гибели животного назначено проведение биологической судебной экспертизы", - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что в совершении жестокого убийства животного, которого обнаружили в мусорном баке, подозревается несовершеннолетняя жительница района, что совпадает с подозрениями местных жителей, которые ранее массово написали на девочку заявления в полицию.
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"Проводится дальнейшее расследование. Информация о массовом убийстве животных в Советском районе не соответствует действительности", - отметили в ГУ МВД.
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