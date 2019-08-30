Британский музей вернул Ираку крупнейшую коллекцию похищенных артефактов

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Британский музей вернул Ираку крупнейшую коллекцию артефактов, ранее похищенных из страны и обнаруженных на территории Великобритании, пишет Британский музей вернул Ираку крупнейшую коллекцию артефактов, ранее похищенных из страны и обнаруженных на территории Великобритании, пишет газета Times

Как сообщает издание, церемония передачи экспонатов состоялась в четверг в резиденции иракского посла в Лондоне. Переданная коллекция включает в себя 156 глиняных табличек с клинописью (некоторые были созданы более 4 тысяч лет назад), представляющие собой административные документы, письма, школьные тексты и математические исчисления. Большинство экспонатов датируются 2100 и 1800 годами до н.э. и происходят от 3-ей династии Ура или старовавилонской династии.

The Iraqi embassy in #london received 156 stolen artifacts returned by the @britishmuseum and the U.K after stopping the smugglers. pic.twitter.com/sJnALoCTRg — Steven nabil (@thestevennabil) August 30, 2019

Как пишет издание, в 2011 году таможенные службы конфисковали груз, ввезенный в Великобританию из ОАЭ. В документах данный груз проходил как "миниатюрная глиняная плитка ручной работы" с заявленной стоимостью в несколько сотен фунтов стерлингов. Обнаруженные экспонаты были переданы в Британский музей для определения их ценности. Считается, что артефакты были разграблены местными жителями в 2003 году и вывезены из Ирака в ОАЭ.