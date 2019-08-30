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РИА Новости
Культура

Британский музей вернул Ираку крупнейшую коллекцию похищенных артефактов

13:07 30.08.2019
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© Фото : public domainБританский музей в Лондоне
Британский музей в Лондоне
© Фото : public domain
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Британский музей вернул Ираку крупнейшую коллекцию артефактов, ранее похищенных из страны и обнаруженных на территории Великобритании, пишет газета Times.
Как сообщает издание, церемония передачи экспонатов состоялась в четверг в резиденции иракского посла в Лондоне. Переданная коллекция включает в себя 156 глиняных табличек с клинописью (некоторые были созданы более 4 тысяч лет назад), представляющие собой административные документы, письма, школьные тексты и математические исчисления. Большинство экспонатов датируются 2100 и 1800 годами до н.э. и происходят от 3-ей династии Ура или старовавилонской династии.
Как пишет издание, в 2011 году таможенные службы конфисковали груз, ввезенный в Великобританию из ОАЭ. В документах данный груз проходил как "миниатюрная глиняная плитка ручной работы" с заявленной стоимостью в несколько сотен фунтов стерлингов. Обнаруженные экспонаты были переданы в Британский музей для определения их ценности. Считается, что артефакты были разграблены местными жителями в 2003 году и вывезены из Ирака в ОАЭ.
"Мы очень благодарны за сотрудничество Королевской налоговой и таможенной службе Великобритании (HMRC), Британскому музею и министерству иностранных дел Великобритании. Возвращение разграбленных иракских сокровищ является приоритетом для правительства и населения Ирака", - заявил посол Ирака в Великобритании Салих ат-Тамими (Salih al-Tamimi).
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КультураБританский музейВеликобританияИракВ мире
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