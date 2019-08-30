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РИА Новости

Макрон подтвердил намерение вскоре провести встречу в нормандском формате

13:05 30.08.2019 (обновлено: 13:06 30.08.2019)
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© REUTERS / Yoan Valat/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© REUTERS / Yoan Valat/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон по телефону подтвердил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому намерение провести встречу в нормандском формате в ближайшее время, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
"Со своей стороны Эммануэль Макрон подтвердил намерение провести встречу в нормандском формате в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Зеленский также проинформировал Макрона о ситуации с безопасностью в Донбассе.
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