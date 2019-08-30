Макрон подтвердил намерение вскоре провести встречу в нормандском формате

КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон по телефону подтвердил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому намерение провести встречу в нормандском формате в ближайшее время, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
"Со своей стороны Эммануэль Макрон подтвердил намерение провести встречу в нормандском формате в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Зеленский также проинформировал Макрона о ситуации с безопасностью в Донбассе.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru