ЕС вряд ли полностью откажется от российских "Союзов", считают в Германии

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Европейские страны вряд ли полностью перестанут использовать российские "Союзы" после того, как США снова начнут летать на собственных космических кораблях, заявил РИА Новости член исполнительного совета Германского центра авиации и космонавтики (DLR) профессор Хансйорг Диттус.
Европейских астронавтов сейчас доставляют до Международной космической станции на корабле "Союз" по квотам США, они занимают места американских астронавтов в соответствии с договоренностью между Европейским космическим агентством (ЕКА) и НАСА. В ближайшие годы они начнут летать на американских космических кораблях, потому что США готовятся возобновить их использование. Но ЕКА может вернуться к полетам на "Союзе", если заключат с Россией соответствующее соглашение, ранее сообщал РИА Новости глава ЕКА Ян Вернер.
"Если... в будущем будут существовать (возможности - ред.), что НАСА снова начнут летать на собственных кораблях, тогда первостепенный выбор будет летать с ними. Тем не менее, это еще не тот случай. Сейчас все, что бы мы ни делали в космосе, основано на транспортных возможностях здесь, в России, и я не могу представить, что в будущем от этого полностью откажутся. Нам всегда нужны альтернативы; нам всегда нужна подстраховка на тот случай, если что-то не сработает", - заявил Диттус.
Американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle была выведена из эксплуатации в 2011 году. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США разработаны новые пилотируемые корабли: Dragon-2 (Crew Dragon) - компанией SpaceX и Starliner - компанией Boeing.
В настоящее время в США ведутся испытания корабля Starliner от Boeing и Dragon Crew (Dragon-2) от SpaceX. В марте состоялся испытательный полет на МКС корабля Dragon-2 в беспилотном режиме.