ЕС вряд ли полностью откажется от российских "Союзов", считают в Германии

"Если... в будущем будут существовать (возможности - ред.), что НАСА снова начнут летать на собственных кораблях, тогда первостепенный выбор будет летать с ними. Тем не менее, это еще не тот случай. Сейчас все, что бы мы ни делали в космосе, основано на транспортных возможностях здесь, в России, и я не могу представить, что в будущем от этого полностью откажутся. Нам всегда нужны альтернативы; нам всегда нужна подстраховка на тот случай, если что-то не сработает", - заявил Диттус.