Медведев освободил Писаревского от должности первого зампредседателя ФСС

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Евгения Писаревского от должности первого заместителя председателя Фонда социального страхования РФ, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.
"Освободить Писаревского Евгения Леонидовича от должности первого заместителя председателя Фонда социального страхования Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.
Писаревский - действительный государственный советник РФ III класса, доктор юридических наук. В Фонде социального страхования РФ работал с 2014 года.
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