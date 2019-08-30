Кузнецова рассказала, когда в России появится замена Манту

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Произведенный в России альтернативный вид теста для выявления туберкулезной инфекции - Т-спот - выйдет на рынок в сентябре, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Во Владимирской области открылось производство Т-спот. И теперь в сентябре он выходит на рынок России, сертификаты готовы и проблем их получения нет", - сообщила Кузнецова.

Следующий этап работы аппарата в этом направлении – сделать Т-спот доступным и бесплатным для всех желающих. "Согласно закону, регионы могут сами, исследовав спрос, закупать с 1 сентября тесты Т-спот и делать их бесплатно для всех как пробу Манту", - добавила детский омбудсмен.

В марте 2017 года в Минздраве РФ сообщали, что Всероссийским обществом фтизиатров были приняты рекомендации по проведению тестирования на туберкулез. Специалисты утвердили несколько возможных вариантов тестирования, включая не только пробу Манту, но и тестирование с использованием диаскинтеста и Т-теста (T-спот). Результаты каждого из этих тестов будут признаваться достаточными для приема ребенка в дошкольное учреждение.

Проба Манту проводится в рамках ОМС для выявления иммунного ответа на введение туберкулина перед прививкой БЦЖ.