Минсельхоз назвал долю импортных семян свеклы и картофеля на рынке

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 авг - РИА Новости. Доля импортного семенного картофеля и семян гибридов сахарной свеклы составляет соответственно 80% и 98% на российском рынке, сообщил на совещании во Владикавказе глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"Например, в настоящее время на российском рынке доля импортного семенного картофеля составляет 80%, это объясняется низкой конкурентоспособностью российских сортов, а также отсутствием современной инфраструктуры и материально-технической базы у организаций, которые занимаются селекцией и семеноводством", - сказал министр.

По его словам, доля семян гибридов сахарной свеклы иностранной селекции составляет 98%. "Селекционно-генетический материал бройлерного птицеводства России импортируется у нас полностью, аналогичная ситуация у нас сложилась по целому ряду других видов продукции сырья и продовольствия. Решить в том числе и эти задачи призвана и федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства", - отметил Патрушев.