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РИА Новости

Минсельхоз назвал долю импортных семян свеклы и картофеля на рынке

12:52 30.08.2019 (обновлено: 12:53 30.08.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКартофель
Картофель
© РИА Новости / Антон Денисов
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ВЛАДИКАВКАЗ, 30 авг - РИА Новости. Доля импортного семенного картофеля и семян гибридов сахарной свеклы составляет соответственно 80% и 98% на российском рынке, сообщил на совещании во Владикавказе глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"Например, в настоящее время на российском рынке доля импортного семенного картофеля составляет 80%, это объясняется низкой конкурентоспособностью российских сортов, а также отсутствием современной инфраструктуры и материально-технической базы у организаций, которые занимаются селекцией и семеноводством", - сказал министр.

По его словам, доля семян гибридов сахарной свеклы иностранной селекции составляет 98%. "Селекционно-генетический материал бройлерного птицеводства России импортируется у нас полностью, аналогичная ситуация у нас сложилась по целому ряду других видов продукции сырья и продовольствия. Решить в том числе и эти задачи призвана и федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства", - отметил Патрушев.
Министр добавил, что в качестве результата власти видят новые отечественные сорта, семена и гибриды растений, улучшенные породы крупного рогатого скота, новые технологии в рыбохозяйственном комплексе. "Внедрить имеющийся потенциал в практическое использование планируется через механизм государственно-частного партнерства", - добавил министр.
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