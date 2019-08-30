Симоньян об обмене заключенными: Вышинский у себя дома в Киеве

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на фоне различных публикаций в СМИ об обмене заключенными между Россией и Украиной сообщила, где сейчас находится руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

"Не знаю, кто там кого на кого обменял, наш Вышинский дома сидит, в Киеве", — написала главред в своем Telegram-канале .

Ранее СМИ сообщили, что в Киеве в 05:00 должен был приземлиться самолет с украинцами, которые проходят по различным уголовным делам в России. Позднее в Офисе президента Украины и СБУ сообщили , что процесс взаимного освобождения продолжается. По некоторым сообщениям, в списках лиц на обмен заключенными фигурировал и Вышинский.

В среду Киевский апелляционный суд освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Журналист провел в заключении около 470 дней. Он должен являться в суд и к следователю по первому требованию, сообщать о смене места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Дело Вышинского

Вышинского задержали в мае 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за это ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Суд неоднократно продлевал меру пресечения журналисту или переносил заседания: защита и многие эксперты заявляли, что украинская прокуратура специально затягивала процесс.

Сам Вышинский считает обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.