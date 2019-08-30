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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Симоньян об обмене заключенными: Вышинский у себя дома в Киеве

12:51 30.08.2019 (обновлено: 13:16 30.08.2019)
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© РИА Новости / СтрингерРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на фоне различных публикаций в СМИ об обмене заключенными между Россией и Украиной сообщила, где сейчас находится руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

"Не знаю, кто там кого на кого обменял, наш Вышинский дома сидит, в Киеве", — написала главред в своем Telegram-канале.

Ранее СМИ сообщили, что в Киеве в 05:00 должен был приземлиться самолет с украинцами, которые проходят по различным уголовным делам в России. Позднее в Офисе президента Украины и СБУ сообщили, что процесс взаимного освобождения продолжается. По некоторым сообщениям, в списках лиц на обмен заключенными фигурировал и Вышинский.
В среду Киевский апелляционный суд освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Журналист провел в заключении около 470 дней. Он должен являться в суд и к следователю по первому требованию, сообщать о смене места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.
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Дело Вышинского

Вышинского задержали в мае 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за это ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Суд неоднократно продлевал меру пресечения журналисту или переносил заседания: защита и многие эксперты заявляли, что украинская прокуратура специально затягивала процесс.
Сам Вышинский считает обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
По словам адвоката журналиста Андрея Доманского, его подзащитный намерен до последнего отстаивать свою невиновность. Следующее судебное заседание по делу запланировано на 16 сентября.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
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Дело Кирилла Вышинскоготелеканал RTОбмен заключенными между Россией и УкраинойКирилл ВышинскийTelegram (приложение)Служба безопасности УкраиныМаргарита СимоньянРоссияУкраина
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