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РИА Новости

В Нижнем Новгороде похоронили первого погибшего при ЧП на "Красном Сормове"

12:48 30.08.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой завода «Красное Сормово»Строительство подлодки на заводе «Красное Сормово»
Строительство подлодки на заводе «Красное Сормово»
© Фото : предоставлено пресс-службой завода «Красное Сормово»
Строительство подлодки на заводе «Красное Сормово». Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг — РИА Новости. Похороны одного из рабочих, погибших при пожаре на заводе "Красное Сормово", состоялись в пятницу в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Возгорание на судоверфи "Красное Сормово" произошло в среду в 8.23 на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Два работника судоверфи погибли, еще один получил ожоги 90% тела и скончался в больнице утром 30 августа. Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда).
Работа пожарно - спасательного центра
29 августа, 13:37РИА Новости
Семьи погибших на верфи "Красное Сормово" получат по 700 тысяч рублей
"Сегодня в Нижнем Новгороде состоялось прощание с Петром Котиком. Похороны Анатолия Козлова пройдут 31 августа в селе Большие Бакалды Нижегородской области. Александра Сафронова, скончавшегося утром в пятницу в больнице, похоронят в ближайшее воскресенье, 1 сентября. Руководство и весь коллектив завода выражает глубокие соболезнования родственникам и близким погибших", - рассказали в пресс-службе "Красного Сормова".
Там отметили, что организацию похорон всех жертв трагедии берет на себя предприятие.
Ранее пресс-служба завода "Красное Сормово" сообщила, что семьи погибших при пожаре на строящемся сухогрузе получат компенсации по 700 тысяч рублей. Кроме того, по информации министерства соцполитики региона, семьи погибших получат по 200 тысяч рублей из резервного фонда правительства Нижегородской области.
Завод "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) является одним из ведущих судостроительных и машиностроительных предприятий России. Предприятие строит гражданские суда и изготавливает продукцию специального машиностроения для надводных кораблей и подводных лодок военно-морского флота.
Судостроительный завод Красное Сормово в Нижнем Новгороде. Архивное фото
28 августа, 12:29РИА Новости
Пожар на заводе "Красное Сормово" произошел во время сварочных работ
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Красное СормовоСледственный комитет РФНижний НовгородНижегородская областьОбщество
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