В Нижнем Новгороде похоронили первого погибшего при ЧП на "Красном Сормове"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг — РИА Новости. Похороны одного из рабочих, погибших при пожаре на заводе "Красное Сормово", состоялись в пятницу в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

Возгорание на судоверфи "Красное Сормово" произошло в среду в 8.23 на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Два работника судоверфи погибли, еще один получил ожоги 90% тела и скончался в больнице утром 30 августа. Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда).

"Сегодня в Нижнем Новгороде состоялось прощание с Петром Котиком. Похороны Анатолия Козлова пройдут 31 августа в селе Большие Бакалды Нижегородской области. Александра Сафронова, скончавшегося утром в пятницу в больнице, похоронят в ближайшее воскресенье, 1 сентября. Руководство и весь коллектив завода выражает глубокие соболезнования родственникам и близким погибших", - рассказали в пресс-службе "Красного Сормова".

Там отметили, что организацию похорон всех жертв трагедии берет на себя предприятие.

Ранее пресс-служба завода "Красное Сормово" сообщила, что семьи погибших при пожаре на строящемся сухогрузе получат компенсации по 700 тысяч рублей. Кроме того, по информации министерства соцполитики региона, семьи погибших получат по 200 тысяч рублей из резервного фонда правительства Нижегородской области.