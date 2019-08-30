Путепроводы Белоруссии отремонтировали композитами московского производства

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Путепроводы в Республике Беларусь отремонтировали при помощи высокотехнологичных композитных материалов, созданных на предприятии Москвы, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.

Для этих целей московский "Нанотехнологический центр композитов" (НЦК) поставил в республику системы внешнего армирования CarbonWrap, отмечается в сообщении пресс-службы.

"Московское предприятие НЦК - флагман российского производства композитных материалов. Композиты находят применение во многих сферах промышленности, придя на замену традиционным материалам. Благодаря работе производства Москва получает не только передовые технологии, востребованные как в России, так и за рубежом, но и значительные поступления в городской бюджет и высокооплачиваемые рабочие места. Компании присвоен статус резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва", что дает ей льготный порядок налогообложения и уплаты других обязательных платежей. Общая экономия резидента ОЭЗ на обязательных платежах – 47%. Эти средства производитель инвестирует в собственное развитие", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.

По данным пресс-службы, в июле 2019 года с применением углепластиковых ламелей и углеродных тканей производства НЦК были отремонтированы два крупнейших путепровода Белоруссии: путепровод "Барановичи-Полесский" и путепровод "Западный обход".