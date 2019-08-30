Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-30T12:45Z
https://ria.ru/20190830/1558073286.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155773/06/1557730619_0:67:1200:742_1036x0_80_0_0_2fc2bf4ab147ef0c83cda945f636a43b.jpg
РИА Новости

Арестованный после перестрелки в Краснодаре заявил о применении к нему силы

12:45 30.08.2019
686
© Стоп-кадр видео очевидцаСтрельба в Краснодаре
Стрельба в Краснодаре
© Стоп-кадр видео очевидца
Стрельба в Краснодаре. Архивное фото
КРАСНОДАР, 30 авг - РИА Новости. Один из выходцев с Кавказа, арестованных по делу о ночной перестрелке в Краснодаре, пожаловался на применение к нему физической силы, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак.
Омбудсмен Чечни Нурди Нухажиев в среду обратился к своему коллеге в Краснодарском крае и местную ОНК в связи с задержанием уроженцев республики, к которым, по данным родственников, применяются "недозволенные методы дознания с целью выбить у них показания". В четверг кубанская ОНК сообщила, что находящиеся в СИЗО Краснодара два уроженца Чечни и один выходец из Ингушетии в ходе проверки жалоб не высказали, следов побоев на них нет.
Краснодар
29 августа, 12:07РИА Новости
На Кубани проверят данные о выбивании показаний по делу о перестрелке
"Один из подозреваемых заявил жалобу на незаконные методы задержания, допроса первоначального. Эта ситуация будет проверена, я обращусь к прокурору края с просьбой проверить эту информацию, принять правовое решение, если она подтвердится… Он говорит о применении физической силы и о применении к нему электротока. Он не акцентирует внимание… Возможно, это было при задержании… Почему он вчера не говорил, а сегодня говорит, это надо спрашивать у него", - сказал Мышак в пятницу непосредственно после завершения своей проверки.
Другие двое арестованных фигурантов дела претензий не имели, добавил он.
В УФСИН по Краснодарскому краю РИА Новости заявили, что не комментируют информацию о нарушениях прав задержанных. Комментарием СУСК РФ по Кубани по этому вопросу агентство пока также не располагает.
Автомобиль Следственного комитета РФ
23 августа, 17:27РИА Новости
В СК рассказали подробности массовой драки со стрельбой в Краснодаре
По информации СУСК по Кубани, в ночь на 21 августа в Краснодаре между группой граждан из республик Северного Кавказа на бытовой почве произошел конфликт с участием, по предварительным данным, не менее 30 человек. По версии следствия, они из хулиганских побуждений производили множественные, беспорядочные выстрелы, при этом один из граждан произвел не менее двух выстрелов в находящегося там же 27-летнего мужчину. Потерпевший скончался в больнице. Кроме того, сообщалось еще о двух пострадавших. Возбуждено уголовное дело об убийстве и групповом хулиганстве, арестованы пять человек, двое из них, по информации кубанской ОНК, будут доставлены из Адлера в Краснодар 4 сентября.
352068
Обсудить 1
ОНКНурди НухажиевЧечняКраснодарский крайРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Студентки у Московского государственного университета на традиционном празднике День первокурсника. 1 сентября 2018
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
РИА
Новости
К ноге!: в Сети поразились обращением Трампа с супругой
"К ноге!": в Сети поразились обращению Трампа с супругой
Алекса Терразас
Мексиканскую блогершу сфотографировали за секунду до падения с балкона
Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни
Лента
новостей
Петербуржцы прогнали мам с детьми со двора
"Выбью зубы". Жители Петербурга прогнали матерей с детьми со своего двора
Паводок
Синоптики объяснили, почему Сибирь и Приморье страдают от паводков и дождей
Сирийский курдский снайпер
В Сирии схватили боевика по кличке Палач из Ракки, сообщили СМИ
Кардиограф
В Турции россиянка впала в кому после несчастного случая в аквапарке
Сотрудник Следственного комитета возле самолета Airbus A321, совершившего вынужденную посадку в аэропорту Кольцово
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
Тахограф в кабине грузового автомобиля
В Европе раскрыли крупную аферу с тахографами дальнобойщиков
Церемония торжественной встречи двух танкеров со сжиженным газом проекта Ямал СПГ в порт Цзянсу Жудун в КНР
Перегазовали: американская СПГ-индустрия погружается в кризис
Годовалый ребенок, пропавший из колыбели в одном из сел Дюртюлинского района Якутии
В Башкирии ищут ребенка, который исчез ночью из колыбели
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
В Москве задержали мужчину, который на автомобиле въехал в толпу
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота "Федора"
Крым
Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:57Силовики выпустили 55 мин по территории ДНР, заявили в Донецке
23:55Twitter сообщил о взломе аккаунта основателя соцсети Джека Дорси
23:40Полянский оценил отказ Польши пригласить Россию на годовщину Второй мировой
23:40Оппозиционный депутат Рады назвал мир в Донбассе основой роста экономики
23:40Появился трейлер драмы "Два папы" с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI
23:20РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
23:05Помпео назначил дипломата Палмера спецпредставителем по Западным Балканам
23:00В Ростовской области ликвидировали возгорание камыша
22:47Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
22:45Во Владимирской области медсестры готовы отозвать заявления об увольнении
22:37МИД Южной Осетии обвинил Грузию в попытке захватить полезные ископаемые
22:25В Сети появилось видео с роботом "Федором" на МКС
22:17Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании
22:08В ДНР призвали ОБСЕ, ООН и МККК помочь вернуть взятых в плен ополченцев
21:47В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки
21:32Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
21:24Лавров примет участие в некоторых заседаниях Совбеза ООН
21:20Трамп заявил о непричастности США к аварии ракеты-носителя "Сафир" в Иране
21:19Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома"
21:13Урагану "Дориан" присвоили третью категорию
Лента новостейМолния