Арестованный после перестрелки в Краснодаре заявил о применении к нему силы

КРАСНОДАР, 30 авг - РИА Новости. Один из выходцев с Кавказа, арестованных по делу о ночной перестрелке в Краснодаре, пожаловался на применение к нему физической силы, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак.

Омбудсмен Чечни Нурди Нухажиев в среду обратился к своему коллеге в Краснодарском крае и местную ОНК в связи с задержанием уроженцев республики, к которым, по данным родственников, применяются "недозволенные методы дознания с целью выбить у них показания". В четверг кубанская ОНК сообщила, что находящиеся в СИЗО Краснодара два уроженца Чечни и один выходец из Ингушетии в ходе проверки жалоб не высказали, следов побоев на них нет.

"Один из подозреваемых заявил жалобу на незаконные методы задержания, допроса первоначального. Эта ситуация будет проверена, я обращусь к прокурору края с просьбой проверить эту информацию, принять правовое решение, если она подтвердится… Он говорит о применении физической силы и о применении к нему электротока. Он не акцентирует внимание… Возможно, это было при задержании… Почему он вчера не говорил, а сегодня говорит, это надо спрашивать у него", - сказал Мышак в пятницу непосредственно после завершения своей проверки.

Другие двое арестованных фигурантов дела претензий не имели, добавил он.

В УФСИН по Краснодарскому краю РИА Новости заявили, что не комментируют информацию о нарушениях прав задержанных. Комментарием СУСК РФ по Кубани по этому вопросу агентство пока также не располагает.