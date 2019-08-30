Арестованный после перестрелки в Краснодаре заявил о применении к нему силы

КРАСНОДАР, 30 авг - РИА Новости. Один из выходцев с Кавказа, арестованных по делу о ночной перестрелке в Краснодаре, пожаловался на применение к нему физической силы, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак.
Омбудсмен Чечни Нурди Нухажиев в среду обратился к своему коллеге в Краснодарском крае и местную ОНК в связи с задержанием уроженцев республики, к которым, по данным родственников, применяются "недозволенные методы дознания с целью выбить у них показания". В четверг кубанская ОНК сообщила, что находящиеся в СИЗО Краснодара два уроженца Чечни и один выходец из Ингушетии в ходе проверки жалоб не высказали, следов побоев на них нет.
"Один из подозреваемых заявил жалобу на незаконные методы задержания, допроса первоначального. Эта ситуация будет проверена, я обращусь к прокурору края с просьбой проверить эту информацию, принять правовое решение, если она подтвердится… Он говорит о применении физической силы и о применении к нему электротока. Он не акцентирует внимание… Возможно, это было при задержании… Почему он вчера не говорил, а сегодня говорит, это надо спрашивать у него", - сказал Мышак в пятницу непосредственно после завершения своей проверки.
Другие двое арестованных фигурантов дела претензий не имели, добавил он.
В УФСИН по Краснодарскому краю РИА Новости заявили, что не комментируют информацию о нарушениях прав задержанных. Комментарием СУСК РФ по Кубани по этому вопросу агентство пока также не располагает.
По информации СУСК по Кубани, в ночь на 21 августа в Краснодаре между группой граждан из республик Северного Кавказа на бытовой почве произошел конфликт с участием, по предварительным данным, не менее 30 человек. По версии следствия, они из хулиганских побуждений производили множественные, беспорядочные выстрелы, при этом один из граждан произвел не менее двух выстрелов в находящегося там же 27-летнего мужчину. Потерпевший скончался в больнице. Кроме того, сообщалось еще о двух пострадавших. Возбуждено уголовное дело об убийстве и групповом хулиганстве, арестованы пять человек, двое из них, по информации кубанской ОНК, будут доставлены из Адлера в Краснодар 4 сентября.