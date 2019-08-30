Россия и Украина продолжают обсуждать детали обмена, сообщил источник

Ранее ожидалось, что в пятницу Россия и Украина проведут обмен заключенными. СМИ сообщили, что в Киев вылетел самолет с украинцами, удерживаемыми в РФ, и он якобы должен был приземлиться около 5.00 (совпадает с мск), однако офис президента Украины и Служба безопасности сообщили, что процесс взаимного освобождения задержанных между Украиной и РФ продолжается, а информация о его завершении не соответствует действительности.