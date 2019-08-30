Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-30T12:43Z
https://ria.ru/20190830/1558073126.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155661/22/1556612241_0:0:2989:1681_1036x0_80_0_0_b146d89d98a6a1e8318412a7ed28aa05.jpg
РИА Новости

Россия и Украина продолжают обсуждать детали обмена, сообщил источник

12:43 30.08.2019
317
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗадержанные украинские моряки на заседании
Задержанные украинские моряки на заседании
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Задержанные украинские моряки на заседании. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Переговоры о деталях обмена заключенными между Россией и Украиной продолжаются, процесс еще не завершен, заявил РИА Новости дипломатический источник в Москве.
Ранее ожидалось, что в пятницу Россия и Украина проведут обмен заключенными. СМИ сообщили, что в Киев вылетел самолет с украинцами, удерживаемыми в РФ, и он якобы должен был приземлиться около 5.00 (совпадает с мск), однако офис президента Украины и Служба безопасности сообщили, что процесс взаимного освобождения задержанных между Украиной и РФ продолжается, а информация о его завершении не соответствует действительности.
"Идет разговор и обсуждение конкретных модальностей обмена по линии компетентных ведомств. Этот процесс продолжается, он пока не завершен, как сообщали некоторые украинские СМИ", - заявил собеседник агентства.
Сотрудник СБУ
Вчера, 11:45РИА Новости
Обмен заключенными между Россией и Украиной отложили, сообщили в СБУ
200120
Обсудить 1
Обмен заключенными между Россией и УкраинойМоскваРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон подтвердил намерение вскоре провести встречу в нормандском формате
РИА
Новости
Наручники на руках одного из задержанных украинских моряков в суде
Защита задержанных украинских моряков не комментирует слухи об обмене
Наручники
Эксперт оценил перспективы обмена пленными между Россией и Украиной
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Адвокат Вышинского заявил, что журналист находится на Украине
Лента
новостей
Вадим Пристайко
Россия приветствовала намерение МИД Украины решить конфликт в Донбассе
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
МИД Германии приветствовал возможный обмен пленными между Москвой и Киевом
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Симоньян об обмене заключенными: Вышинский у себя дома в Киеве
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Иранский танкер Adrian Darya идет в сторону Ливана, заявил глава МИД Турции
Сотрудник СБУ
Обмен заключенными между Россией и Украиной отложили, сообщили в СБУ
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Адвокат Вышинского заявил, что журналисту не вернули документы
Адвокат Андрей Доманский
На Украине завершили расследование дела против адвоката Вышинского
Стрельба в Краснодаре
Арестованный после перестрелки в Краснодаре заявил о применении к нему силы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко по телефону обсудил с Путиным выполнение договоренностей
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук заявил, что не располагает данными о сроках обмена пленными
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
Эксперт назвал новый кабмин Украины идеальным для внешнего управления
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:57Силовики выпустили 55 мин по территории ДНР, заявили в Донецке
23:55Twitter сообщил о взломе аккаунта основателя соцсети Джека Дорси
23:40Полянский оценил отказ Польши пригласить Россию на годовщину Второй мировой
23:40Оппозиционный депутат Рады назвал мир в Донбассе основой роста экономики
23:40Появился трейлер драмы "Два папы" с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI
23:20РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
23:05Помпео назначил дипломата Палмера спецпредставителем по Западным Балканам
23:00В Ростовской области ликвидировали возгорание камыша
22:47Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
22:45Во Владимирской области медсестры готовы отозвать заявления об увольнении
22:37МИД Южной Осетии обвинил Грузию в попытке захватить полезные ископаемые
22:25В Сети появилось видео с роботом "Федором" на МКС
22:17Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании
22:08В ДНР призвали ОБСЕ, ООН и МККК помочь вернуть взятых в плен ополченцев
21:47В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки
21:32Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
21:24Лавров примет участие в некоторых заседаниях Совбеза ООН
21:20Трамп заявил о непричастности США к аварии ракеты-носителя "Сафир" в Иране
21:19Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома"
21:13Урагану "Дориан" присвоили третью категорию
Лента новостейМолния