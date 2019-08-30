Более 35 тысяч жителей Подмосковья получили срочную соцпомощь в 2019 году

Жители Подмосковья имеют право обратиться за оказанием экстренной социальной помощи в случае возникновения у них трудной жизненной ситуации: инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, безнадзорность, малообеспеченность, безработица. Помощь можно получить раз в год. В случае возникновения трудной жизненной ситуации размер выплат составляет до 7 тысяч рублей на каждого члена семьи, до 10 тысяч - на одиноко проживающего гражданина. В случае повреждения жилья или имущества в результате стихийных бедствий размер выплат составляет до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи, до 50 тысяч – для одиноких граждан.