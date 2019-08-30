В Москве задержали мужчину, который на автомобиле въехал в толпу

"В ОМВД России по району Чертаново Центральное поступило сообщение о том, что у одного из рынков происходит конфликт между двумя группами граждан. На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции. Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что один из участников конфликта въехал на автомобиле марки Hyundai в группу граждан, после чего, бросив машину, скрылся. Также на месте происшествия были обнаружены двое мужчин с различными травмами, которые были госпитализированы в одно из столичных медицинских учреждений", - рассказали в пресс-службе.