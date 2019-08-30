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РИА Новости

В Москве задержали мужчину, который на автомобиле въехал в толпу

12:39 30.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали 36-летнего приезжего, который в ходе конфликта въехал в толпу в столичном районе Чертаново, сообщили в пресс-службе УВД по Южному административному округу Москвы.
"В ОМВД России по району Чертаново Центральное поступило сообщение о том, что у одного из рынков происходит конфликт между двумя группами граждан. На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции. Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что один из участников конфликта въехал на автомобиле марки Hyundai в группу граждан, после чего, бросив машину, скрылся. Также на месте происшествия были обнаружены двое мужчин с различными травмами, которые были госпитализированы в одно из столичных медицинских учреждений", - рассказали в пресс-службе.
Полицейским удалось задержать подозреваемого, им оказался 36-летний приезжий. Возбуждено уголовное дело по статье 123 УК РФ "Хулиганство".
Полиция
20 августа, 13:57РИА Новости
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МВД РФМоскваРоссияПроисшествия
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