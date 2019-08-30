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РИА Новости

В Варшаве взорвался автомобиль с газовыми баллонами

12:39 30.08.2019
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© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 30 авг – РИА Новости. Автомобиль с газовыми баллонами взорвался в Варшаве, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба Городской стражи.
"На улице Вроцлавской в варшавском районе Бемово произошел взрыв автомобиля, который перевозил баллоны с газом. Есть раненые и, вероятно, погибшие", - говорится в сообщении.
Полиция Варшавы подтвердила, что подобный инцидент имел место, но пока не предоставляет информации на эту тему.
По информации источников в правоохранительных органах, в результате взрыва два человека погибли и трое ранены.
В настоящее время в Польше действует режим террористической опасности в связи с мероприятиями по поводу 80-летия начала Второй мировой войны и ожидавшимся визитом президента США Дональда Трампа. Ранее Трамп отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан". С речью вместо Трампа выступит вице-президент США Майк Пенс.
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ПольшаВаршаваВ мире
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