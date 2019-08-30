В Варшаве взорвался автомобиль с газовыми баллонами

"На улице Вроцлавской в варшавском районе Бемово произошел взрыв автомобиля, который перевозил баллоны с газом. Есть раненые и, вероятно, погибшие", - говорится в сообщении.

Полиция Варшавы подтвердила, что подобный инцидент имел место, но пока не предоставляет информации на эту тему.

По информации источников в правоохранительных органах, в результате взрыва два человека погибли и трое ранены.

В настоящее время в Польше действует режим террористической опасности в связи с мероприятиями по поводу 80-летия начала Второй мировой войны и ожидавшимся визитом президента США Дональда Трампа. Ранее Трамп отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан". С речью вместо Трампа выступит вице-президент США Майк Пенс.