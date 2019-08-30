В Варшаве взорвался автомобиль с газовыми баллонами

ВАРШАВА, 30 авг – РИА Новости. Автомобиль с газовыми баллонами взорвался в Варшаве, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба Городской стражи.
"На улице Вроцлавской в варшавском районе Бемово произошел взрыв автомобиля, который перевозил баллоны с газом. Есть раненые и, вероятно, погибшие", - говорится в сообщении.
Полиция Варшавы подтвердила, что подобный инцидент имел место, но пока не предоставляет информации на эту тему.
#Bemowo: #eksplozja samochodu przewożącego butle z gazem. Są ofiary.https://t.co/oZQt3Ks73d pic.twitter.com/0GtjJjpgL2— Straż Miejska m.st. Warszawy (@SMWarszawa) August 30, 2019
По информации источников в правоохранительных органах, в результате взрыва два человека погибли и трое ранены.
В настоящее время в Польше действует режим террористической опасности в связи с мероприятиями по поводу 80-летия начала Второй мировой войны и ожидавшимся визитом президента США Дональда Трампа. Ранее Трамп отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан". С речью вместо Трампа выступит вице-президент США Майк Пенс.
Trwa akcja ratunkowa po wybuchu auta dostawczego na ul. Blatona w Warszawie. Jedna osoba nie żyje, pięć jest rannych. Służby zabezpieczają rozgrzane elementy w szczątkach pojazdu— Polskie Radio RDC (@rdcpolskieradio) August 30, 2019
Czyta więcej: https://t.co/GKWnkuQX8C#wybuch #Blatona #Warszawa #Bemowo #eksplozja pic.twitter.com/u1DEG5t3fv