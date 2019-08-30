Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-30T12:36Z
https://ria.ru/20190830/1558072587.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155804/37/1558043764_0:53:1000:616_1036x0_80_0_0_bfe2d6f349be75f9cad8fb75c222bc9e.jpg
РИА Новости

Россия приветствовала намерение МИД Украины решить конфликт в Донбассе

12:36 30.08.2019
1719
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Вадим Пристайко
Вадим Пристайко
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
Вадим Пристайко. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москва приветствует намерение нового главы МИД Украины за полгода урегулировать конфликт в Донбассе, но напоминает, что это можно сделать только путем реализации минских соглашений, заявил РИА Новости российский высокопоставленный дипломатический источник.
В четверг Верховная рада Украины девятого созыва в первый день своей работы сформировала новый состав кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком. Он заявил, что перед новым кабмином стоит задача обеспечения роста экономики на 5-7% в год. Новый глава МИД Вадим Пристайко заявил, что рассчитывает за полгода урегулировать конфликт в Донбассе. При этом он добавил, что курс страны в ЕС и НАТО остается неизменным и что Киев "не может и не будет вести бесконечные переговоры в разных форматах" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Экспонаты выставки свидетельств военной агрессии ВСУ в Луганске
Вчера, 09:05Сказано в эфире
В Киеве говорят о желании мира в Донбассе. Но почему этим занимается МИД?Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко обозначил позицию по ситуации в Донбассе. Судить о намерениях Киева в этом вопросе следует по конкретным делам, отметил в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак.
"Наша позиция остается без изменений - в центре урегулирования остается минский комплекс мер. Их нужно выполнить в том виде, в котором они были согласованы и одобрены резолюцией Совета безопасности ООН. Мы приветствуем стремление украинской стороны, которая в последнее время тормозила прогресс по ключевым направлениям, заняться всерьез - на деле, а не на словах - реализацией минских договоренностей. Они являются основой урегулирования, отхода от них или изменения формата переговоров быть не может. Ключевыми переговорными площадками остаются минская Контактная группа, где участвуют представители Донецка и Луганска, то есть идет прямой диалог сторон в конфликте - Украины и республик Донбасса, а также нормандский формат", - заявил собеседник агентства, комментируя заявление Пристайко.
По его словам, "то, что господин Пристайко выразил заинтересованность в скорейшем урегулировании, естественно, мы можем только приветствовать".
1352001
Обсудить 4
Вадим ПристайкоНАТОООНСитуация в ДНР и ЛНРМИД УкраиныРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Сотрудники Укртрансгаза выполняют работы на трубопроводе недалеко от высокогорной газокомпрессорной станции Воловец в Закарпатской области
"Укртрансгаз" провел учения на случай прекращения транзита газа из России
РИА
Новости
Сотрудник СБУ
Обмен заключенными между Россией и Украиной отложили, сообщили в СБУ
Задержанные украинские моряки на заседании
Россия и Украина продолжают обсуждать детали обмена, сообщил источник
Крым
Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
Лента
новостей
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
В Москве задержали мужчину, который на автомобиле въехал в толпу
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
Адвокат Андрей Доманский
На Украине завершили расследование дела против адвоката Вышинского
Игорь Коломойский
Коломойский раскритиковал позицию Запада по конфликту в Донбассе
Москвичи на прогулке
Европротокол и пенсии. Россиянам напомнили об изменениях с 1 сентября
Вадим Пристайко
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
Эксперт назвал новый кабмин Украины идеальным для внешнего управления
Самолет Ан-124
Украина потребовала не использовать марку "Ан" для российского "Руслана"
Наручники на руках одного из задержанных украинских моряков в суде
Защита задержанных украинских моряков не комментирует слухи об обмене
Наручники
Эксперт оценил перспективы обмена пленными между Россией и Украиной
Вид на Гурзуф
Новый глава МИД Украины рассказал о задаче "вернуть" Крым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:57Силовики выпустили 55 мин по территории ДНР, заявили в Донецке
23:55Twitter сообщил о взломе аккаунта основателя соцсети Джека Дорси
23:40Полянский оценил отказ Польши пригласить Россию на годовщину Второй мировой
23:40Оппозиционный депутат Рады назвал мир в Донбассе основой роста экономики
23:40Появился трейлер драмы "Два папы" с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI
23:20РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
23:05Помпео назначил дипломата Палмера спецпредставителем по Западным Балканам
23:00В Ростовской области ликвидировали возгорание камыша
22:47Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
22:45Во Владимирской области медсестры готовы отозвать заявления об увольнении
22:37МИД Южной Осетии обвинил Грузию в попытке захватить полезные ископаемые
22:25В Сети появилось видео с роботом "Федором" на МКС
22:17Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании
22:08В ДНР призвали ОБСЕ, ООН и МККК помочь вернуть взятых в плен ополченцев
21:47В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки
21:32Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
21:24Лавров примет участие в некоторых заседаниях Совбеза ООН
21:20Трамп заявил о непричастности США к аварии ракеты-носителя "Сафир" в Иране
21:19Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома"
21:13Урагану "Дориан" присвоили третью категорию
Лента новостейМолния