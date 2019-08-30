Россия приветствовала намерение МИД Украины решить конфликт в Донбассе

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москва приветствует намерение нового главы МИД Украины за полгода урегулировать конфликт в Донбассе, но напоминает, что это можно сделать только путем реализации минских соглашений, заявил РИА Новости российский высокопоставленный дипломатический источник.
В четверг Верховная рада Украины девятого созыва в первый день своей работы сформировала новый состав кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком. Он заявил, что перед новым кабмином стоит задача обеспечения роста экономики на 5-7% в год. Новый глава МИД Вадим Пристайко заявил, что рассчитывает за полгода урегулировать конфликт в Донбассе. При этом он добавил, что курс страны в ЕС и НАТО остается неизменным и что Киев "не может и не будет вести бесконечные переговоры в разных форматах" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Вчера, 09:05Сказано в эфиреВ Киеве говорят о желании мира в Донбассе. Но почему этим занимается МИД?Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко обозначил позицию по ситуации в Донбассе. Судить о намерениях Киева в этом вопросе следует по конкретным делам, отметил в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак.
"Наша позиция остается без изменений - в центре урегулирования остается минский комплекс мер. Их нужно выполнить в том виде, в котором они были согласованы и одобрены резолюцией Совета безопасности ООН. Мы приветствуем стремление украинской стороны, которая в последнее время тормозила прогресс по ключевым направлениям, заняться всерьез - на деле, а не на словах - реализацией минских договоренностей. Они являются основой урегулирования, отхода от них или изменения формата переговоров быть не может. Ключевыми переговорными площадками остаются минская Контактная группа, где участвуют представители Донецка и Луганска, то есть идет прямой диалог сторон в конфликте - Украины и республик Донбасса, а также нормандский формат", - заявил собеседник агентства, комментируя заявление Пристайко.
По его словам, "то, что господин Пристайко выразил заинтересованность в скорейшем урегулировании, естественно, мы можем только приветствовать".