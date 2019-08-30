СК назвал причину массовой утечки данных сотрудников РЖД

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Массовая утечка личных данных сотрудников РЖД произошла из-за несанкционированного проникновения на серверы компании, сообщила журналистам старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Ранее директор по информационным технологиям Евгений Чаркин сообщил журналистам, что РЖД передали в правоохранительные органы материалы по ситуации с утечкой персональных данных сотрудников и обещают добраться до сути.

По словам Марковской, установлено, что "из-за несанкционированного проникновения в информационные служебные ресурсы ОАО "РЖД" неустановленные лица получили доступ к фотоизображениям и персональным данным работников". Впоследствии эти данные были размещены в свободном доступе в интернете.