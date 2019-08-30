Кузнецова прокомментировала идею повышения возраста совершеннолетия

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова думает, что прежде, чем повышать возраст совершеннолетия, необходимо понять, сможет ли это защитить молодежь.
"На мой взгляд, любой шаг по изменению законодательства должен созреть. Если, например, законопроект о запрете продажи алкоголя до 21 года сможет защитить нашу молодежь, то нужно искать инструменты для его принятия и реализации", - сказала в интервью РИА Новости Кузнецова, отвечая на вопрос, стоит ли поднимать возрастную планку совершеннолетия.
Инициативу по снижению возраста совершеннолетия Кузнецова не поддержала. "Вот опускать совершенно точно не стоит. Недавно озвучивались инициативы по снижению возраста совершеннолетия, но это желание подыграть молодежной аудитории может сыграть злую шутку с нашими детьми. Ведь за этим следуют как конкретные права, так и обязанности", - сказала уполномоченный.
В июне этого года глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил в интервью РИА Новости о том, что существуют предпосылки к снижению возраста совершеннолетия с 18 лет. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала эту идею, назвав ее "вполне логичной".
26 июня, 17:45РадиоБольше не 18+? Стоит ли снижать возраст совершеннолетия Глава Росмолодежи Александр Бугаев считает, что есть предпосылки для снижения возраста совершеннолетия. Перед принятием подобного решения следует дважды подумать, такое мнение высказала юрист Виктория Данильченко. В эфире радио Sputnik она рассказала, что именно ее смущает.
Ранее Минздрав представил законопроект о запрете продажи лицам младше 21 года алкоголя крепостью выше 16,5%. Инициативу поддержали все профильные ведомства, кроме Минфина.