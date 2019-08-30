Кузнецова прокомментировала идею повышения возраста совершеннолетия

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на церемонии вручения в Кремле орденов "Родительская слава" родителям многодетных семей. 30 мая 2019

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова думает, что прежде, чем повышать возраст совершеннолетия, необходимо понять, сможет ли это защитить молодежь.

"На мой взгляд, любой шаг по изменению законодательства должен созреть. Если, например, законопроект о запрете продажи алкоголя до 21 года сможет защитить нашу молодежь, то нужно искать инструменты для его принятия и реализации", - сказала в интервью РИА Новости Кузнецова, отвечая на вопрос, стоит ли поднимать возрастную планку совершеннолетия.

Инициативу по снижению возраста совершеннолетия Кузнецова не поддержала. "Вот опускать совершенно точно не стоит. Недавно озвучивались инициативы по снижению возраста совершеннолетия, но это желание подыграть молодежной аудитории может сыграть злую шутку с нашими детьми. Ведь за этим следуют как конкретные права, так и обязанности", - сказала уполномоченный.

В июне этого года глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил в интервью РИА Новости о том, что существуют предпосылки к снижению возраста совершеннолетия с 18 лет. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала эту идею, назвав ее "вполне логичной".