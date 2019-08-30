"Укртрансгаз" провел учения на случай прекращения транзита газа из России

"Укртрансгаз" и "Нафтогаз" провели совместные учения, во время которых отработали порядок действий диспетчеров и других служб оператора ГТС Украины в случае остановки "Газпромом" транзита по территории Украины в страны ЕС с 1 января 2020 года", - сообщили в компании.

Польша будет продавать Украине газ, закупаемый в США. В эфире радио Sputnik руководитель Информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев рассказал, кто останется в выигрыше.

"Самая богатая страна". Украина будет покупать у Польши американский газ Польша будет продавать Украине газ, закупаемый в США. В эфире радио Sputnik руководитель Информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев рассказал, кто останется в выигрыше.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что на случай прекращения транзита из РФ нужно к зиме накопить в ПХГ 20 миллиардов кубометров газа.