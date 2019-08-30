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РИА Новости

"Укртрансгаз" провел учения на случай прекращения транзита газа из России

12:30 30.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники "Укртрансгаза" выполняют работы на трубопроводе недалеко от высокогорной газокомпрессорной станции "Воловец" в Закарпатской области
Сотрудники Укртрансгаза выполняют работы на трубопроводе недалеко от высокогорной газокомпрессорной станции Воловец в Закарпатской области
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Оператор украинской ГТС компания "Укртрансгаз" провела учения на случай полного прекращения транзита российского газа через с 1 января 2020, сообщает пресс-служба компании.
"Укртрансгаз" и "Нафтогаз" провели совместные учения, во время которых отработали порядок действий диспетчеров и других служб оператора ГТС Украины в случае остановки "Газпромом" транзита по территории Украины в страны ЕС с 1 января 2020 года", - сообщили в компании.
Отмечается, что разработаны несколько сценариев прекращения транзита газа и соответствующие планы действий, которые должны гарантировать Украине прохождение следующего отопительного сезона.
"ГТС Украины готова к стабильной работе при реализации "Газпромом" сценария" нулевого транзита ", - сообщили в "Укртрансгазе".
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Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что на случай прекращения транзита из РФ нужно к зиме накопить в ПХГ 20 миллиардов кубометров газа.
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Андрей КоболевНафтогаз УкраиныГазпромУкртрансгазРоссияУкраинаВ мире
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