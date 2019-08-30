Кузнецова поддержала обучение шахматам в школе

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает правильным обучать в школе шахматам, но у детей обязательно должна быть альтернатива.
"Да, шахматы – это хорошая история. Но это хорошо для тех, кто в той или иной части этим увлекается. Но в чем задача? Задача не в шахматы играть, задача ребенка увлечь и развивать. Дети все разные, задача школы – развивать их в соответствии с их интересами... И обязательно должна быть альтернатива шахматам", - сказала в интервью РИА Новости Кузнецова.
Также детский омбудсмен отмечает, что взрослым не стоит слепо идти за ребенком в вопросе выбора дополнительных занятий, так как его интересы переменчивы. "Взрослый априори должен чувствовать и понимать, и помогать ребенку преодолевать те или иные сложности в выбранном занятии", - добавила Кузнецова.
"Единая Россия" в новом учебном году запустит федеральный проект "Шахматы – школе", координатором которого станет международный гроссмейстер, депутат Госдумы Анатолий Карпов. По словам Карпова, уже в целом ряде регионов обучение шахматам введено в школьную программу. На "первом месте" - Ханты-Мансийский округ и Тюменская область, где шахматы преподаются в 350 школах и 80 детских садах.
По информации пресс-службы ЕР, проект будет реализовываться совместно с Институтом стратегии развития образования Российской академии образования.
Партийный проект единороссов "Новая школа" направлен на поддержку и развитие системы общего, среднего, высшего и дополнительного образования в России.