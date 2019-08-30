Кузнецова поддержала обучение шахматам в школе

"Да, шахматы – это хорошая история. Но это хорошо для тех, кто в той или иной части этим увлекается. Но в чем задача? Задача не в шахматы играть, задача ребенка увлечь и развивать. Дети все разные, задача школы – развивать их в соответствии с их интересами... И обязательно должна быть альтернатива шахматам", - сказала в интервью РИА Новости Кузнецова.