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РИА Новости

Кузнецова поддержала обучение шахматам в школе

12:23 30.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает правильным обучать в школе шахматам, но у детей обязательно должна быть альтернатива.
"Да, шахматы – это хорошая история. Но это хорошо для тех, кто в той или иной части этим увлекается. Но в чем задача? Задача не в шахматы играть, задача ребенка увлечь и развивать. Дети все разные, задача школы – развивать их в соответствии с их интересами... И обязательно должна быть альтернатива шахматам", - сказала в интервью РИА Новости Кузнецова.
Также детский омбудсмен отмечает, что взрослым не стоит слепо идти за ребенком в вопросе выбора дополнительных занятий, так как его интересы переменчивы. "Взрослый априори должен чувствовать и понимать, и помогать ребенку преодолевать те или иные сложности в выбранном занятии", - добавила Кузнецова.
"Единая Россия" в новом учебном году запустит федеральный проект "Шахматы – школе", координатором которого станет международный гроссмейстер, депутат Госдумы Анатолий Карпов. По словам Карпова, уже в целом ряде регионов обучение шахматам введено в школьную программу. На "первом месте" - Ханты-Мансийский округ и Тюменская область, где шахматы преподаются в 350 школах и 80 детских садах.
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Анна КузнецоваГосдума РФЕдиная РоссияРоссияОбщество
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