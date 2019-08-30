Швеция выступит посредником при мирном урегулировании в Йемене

СТОКГОЛЬМ, 30 авг - РИА Новости. Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём посетит несколько стран Персидского залива, чтобы выступить в качестве посредника в процессе мирного урегулирования в Йемене, сообщается в пресс-релизе министерства.

"Министр иностранных дел Маргот Валльстрём посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ, Оман и Иорданию 31 августа - 4 сентября, чтобы провести ряд встреч по двусторонним и региональным вопросам с фокусом на кризисе в Йемене", - говорится в сообщении.

Кроме этого, министр намерена встретится с представителями ООН для обсуждения ситуации в регионе.

"Мы должны придерживаться хрупкого соглашения, достигнутого в Стокгольме, и мы (Швеция - ред.) чувствуем свою ответственность за это. Мы выступали принимающей стороной, внесли свой вклад в переговоры, стороны конфликта выражают нам доверие, и это наша ответственность попытаться сделать так, чтобы соглашение было выполнено", - заявила Валльстрём в интервью радиостанции Sveriges Radio

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.

Обстановка на юге Йемена обострилась 7 августа, когда лояльные Переходному совету Южного Йемена войска захватили в Адене правительственные учреждения, военные лагеря и госорганизации. После вмешательства Саудовской Аравии, которая по требованию международно признанного правительства Йемена призвала сепаратистов освободить занятые позиции и пригласила их в Джидду для переговоров с правительством, Переходный совет формально согласился на требования Эр-Рияда.