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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Китай открыл в провинции Хэйлунцзян зону свободной торговли с Россией

12:15 30.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГород Харбин
Город Харбин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 авг - Проект "Россия-Китай: главное". Китай 30 августа официально открыл в провинции Хэйлунцзян зону свободной торговли (ЗСТ), ориентированную на Россию, церемония ее запуска прошла в Харбине.

"Новая зона свободной торговли будет способствовать развитию взаимодействия с Россией и привлечению новых иностранных инвестиций в провинцию Хэйлунцзян", - заявил на церемонии открытия глава хэйлунцзянского парткома компартии Китая и руководитель собрания народных представителей провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэй.

Общая площадь ЗСТ составит 119,85 квадратных километров. Территориально она будет разбита на три кластера. Один – площадью 79,86 квадратных километра – будет расположен в Харбине; по одному – в пограничных городах Хэйхэ (с площадью ЗСТ в 20 квадратных километров) и Суйфэньхэ (с площадью ЗСТ в 19,99 квадратных километра).
Харбинская часть ЗСТ сосредоточится на сотрудничестве с Россией в сферах высоких технологий, производства новых материалов, биомедицины, финансов и туризма.
В задачи кластера ЗСТ в Хэйхэ войдут развитие энергетического взаимодействия и производства экологически чистой продукции, а также развития пограничной инфраструктуры.
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Кластер в Суйфэньхэ будет в основном заниматься импортом леса и зерновых.
Одна из задач новой зоны – ускорить процесс обновления старых индустриальных баз на северо-востоке Китая. В соответствии с официальными документами, в течение ближайших трех-пяти лет в новой СЗТ будет сформирован отработанный эффективный механизм обеспечения торговли товарами и услугами, привлечения инвестиций и индустриального сотрудничества. В частности, на территории ЗСТ будет существенно облегчен процесс регистрации иностранного бизнеса, будет разрешено присутствие компаний со 100% иностранным капиталом в сфере коммерческого образования. Администрации ЗСТ будет позволено разрабатывать собственные поощрительные меры для привлечения инокапитала.
Предполагается также постепенное введение системы возврата или освобождения от налогов при торговле услугами. Будет оптимизирован процесс карантинного контроля при ввозе свежей пищевой - и сельхозпродукции. Наконец, будет упрощен процесс и введены меры поддержки трансграничной электронной торговли.
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