Китай открыл в провинции Хэйлунцзян зону свободной торговли с Россией

МОСКВА, 30 авг - " Проект "Россия-Китай: главное . Китай 30 августа официально открыл в провинции Хэйлунцзян зону свободной торговли (ЗСТ), ориентированную на Россию, церемония ее запуска прошла в Харбине.

"Новая зона свободной торговли будет способствовать развитию взаимодействия с Россией и привлечению новых иностранных инвестиций в провинцию Хэйлунцзян", - заявил на церемонии открытия глава хэйлунцзянского парткома компартии Китая и руководитель собрания народных представителей провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэй.

Общая площадь ЗСТ составит 119,85 квадратных километров. Территориально она будет разбита на три кластера. Один – площадью 79,86 квадратных километра – будет расположен в Харбине; по одному – в пограничных городах Хэйхэ (с площадью ЗСТ в 20 квадратных километров) и Суйфэньхэ (с площадью ЗСТ в 19,99 квадратных километра).

Харбинская часть ЗСТ сосредоточится на сотрудничестве с Россией в сферах высоких технологий, производства новых материалов, биомедицины, финансов и туризма.

В задачи кластера ЗСТ в Хэйхэ войдут развитие энергетического взаимодействия и производства экологически чистой продукции, а также развития пограничной инфраструктуры.

Кластер в Суйфэньхэ будет в основном заниматься импортом леса и зерновых.

Одна из задач новой зоны – ускорить процесс обновления старых индустриальных баз на северо-востоке Китая. В соответствии с официальными документами, в течение ближайших трех-пяти лет в новой СЗТ будет сформирован отработанный эффективный механизм обеспечения торговли товарами и услугами, привлечения инвестиций и индустриального сотрудничества. В частности, на территории ЗСТ будет существенно облегчен процесс регистрации иностранного бизнеса, будет разрешено присутствие компаний со 100% иностранным капиталом в сфере коммерческого образования. Администрации ЗСТ будет позволено разрабатывать собственные поощрительные меры для привлечения инокапитала.