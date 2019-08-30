Эксперт назвал новый кабмин Украины идеальным для внешнего управления

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Новый состав кабинета министров Украины слабый, при этом он ставит перед собой несбыточные цели и идеален для осуществления внешнего управления над ним, считает эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Верховная рада Украины девятого созыва в первый день своей работы сформировала новый состав кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком. Он заявил, что перед новым кабинетом министров стоит задача обеспечения роста экономики на 5-7% в год. Новый глава МИД заявил, что курс страны в ЕС и НАТО остается неизменным. При этом он отметил, что Киев "не может и не будет вести бесконечные переговоры в разных форматах" по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Цели несбыточные. Во-первых, Украине противопоказан рост экономики в 7%, так как фактически он обесценивается ее долговыми обязательствами. Во-вторых, по Донбассу, как уже четко было сформулировано новыми представителями кабмина, у них нет определенного плана, есть только идея добиться результата в течение полугода. Но, так как они до сих пор не знают, как его добиться, то вряд ли можно ожидать каких-то существенных улучшений", - сказал Неменский РИА Новости.

Как отметил эксперт, президент Украины Владимир Зеленский мог за время нахождения на посту уже существенно улучшить ситуацию по Донбассу, но положение на линии соприкосновения только ухудшилось.

"Сам кабинет, можно сказать, заранее слабый. Это определяет несколько обстоятельств. Во-первых, критерии отбора основных назначенцев", - добавил собеседник агентства.

Как пояснил Неменский, судя по всему, критерии заключались в том, что кандидат "должен не помнить советского прошлого", то есть быть рожден в конце 1980-х – начале 1990-х годов, иметь западное образование, не иметь каких-либо связей с Россией. "Эти критерии не предполагают ни наличия необходимых компетенций, ни большого опыта работы в тех областях, которые им поручены. Соответственно, вряд ли можно сказать, что их деятельность будет эффективной", - подчеркнул он.

Как отметил Немеский, заметно, что новый кабмин Украины тесно связан с предыдущим: в него были назначены люди, которые так или иначе работали в предыдущем кабинете министров, пусть и в качестве советников, глав офисов, но при этом являются людьми из старой команды состава кабмина. По словам эксперта, это говорит о преемственности политического курса кабмина.

"Это определяет довольно четко преемственность во всей политике нового кабинета по сравнению с предыдущим. В общем-то, сам Зеленский говорил, что не является оппонентом Порошенко (экс-президента Украины Петра Порошенко - Прим. ред.), соответственно, и не собирается существенно менять политический курс, курс своего кабинета министров", - отметил Неменский.

Эксперт напомнил, что свои посты в новом составе кабмина сохранил глава МВД Арсен Аваков и министр финансов Оксана Маркарова. По его словам, это говорит о важности сферы финансов и внутренней политики для Украины.

"Это люди несколько постарше, имеющие большой опыт. Они в этом плане сильно выделяются. Очевидно, что финансовая сфера и сфера внутренней политики признаны столь значимыми, что сажать в кресло соответствующих министров людей без опыта работы и компетенции просто не решились", - пояснил собеседник агентства.

Он полагает, что Аваков и Маркарова вряд ли будут подконтрольны новому премьеру Гончаруку и самому Зеленскому.

"В целом можно сказать, что новый кабинет министров идеален для того, чтобы осуществлять над ним внешнее управление. Вряд ли можно говорить о нем как о сильной команде, которая имеет какую-то внутреннюю сплоченность и представление о том, что надо делать. Скорее, это назначенцы, которые не будут самостоятельны в проведении своей политики и будут мало способны к согласованию своей политики друг с другом", - сказал Неменский.