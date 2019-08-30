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РИА Новости
Культура

Лиам Хемсворт вернулся в инстаграм с хорошими новостями

12:07 30.08.2019
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© AFP 2019 / Valerie MaconАктер Лиам Хемсворт
Актер Лиам Хемсворт
© AFP 2019 / Valerie Macon
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Австралийский актер вновь вернулся в инстаграм после известия о расставании с Майли Сайрус и рассказал о своем недавнем проекте.
Хемсворт сообщил о выходе в американских кинотеатрах фильма "Убийца" с его участием 30 августа.
"Я очень горжусь работой, которую мы проделали. Для меня было огромной честью работать с моим другом и одним из моих любимых актеров Эмори Коэн, с креативным и очень умным режиссером Маликом Бейдером и прекрасным главным оператором Кеном Сенгом", - написал актер.
"Мы все работали в поте лица. Независимое кино – всегда сложный в осуществлении проект, и я хочу поблагодарить всех, кто над ним трудился, не покладая рук", - добавил Хемсворт.
В "Убийце" он сыграл Мо Даймонда, который занимается в Нью-Йорке отмыванием денег, он попадает в автомобильную аварию, теряет память и сталкивается с серьезными неприятностями.
Американская актриса и певица Майли Сайрус
26 августа, 22:06Культура
Майли Сайрус споет на MTV Music Awards о расставании с Лиамом Хемсвортом
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