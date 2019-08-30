Лиам Хемсворт вернулся в инстаграм с хорошими новостями

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Австралийский актер вновь вернулся в инстаграм после известия о расставании с Майли Сайрус и рассказал о своем недавнем проекте.

Хемсворт сообщил о выходе в американских кинотеатрах фильма "Убийца" с его участием 30 августа.

"Я очень горжусь работой, которую мы проделали. Для меня было огромной честью работать с моим другом и одним из моих любимых актеров Эмори Коэн, с креативным и очень умным режиссером Маликом Бейдером и прекрасным главным оператором Кеном Сенгом", - написал актер.

"Мы все работали в поте лица. Независимое кино – всегда сложный в осуществлении проект, и я хочу поблагодарить всех, кто над ним трудился, не покладая рук", - добавил Хемсворт.