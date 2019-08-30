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РИА Новости

Европротокол и пенсии. Россиянам напомнили об изменениях с 1 сентября

12:09 30.08.2019 (обновлено: 21:30 30.08.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосквичи на прогулке
Москвичи на прогулке
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. "Российская газета" напомнила об изменениях, которые ждут россиян с 1 сентября текущего года.

Европротокол онлайн

Так, теперь автомобилисты смогут самостоятельно оформлять дорожно-транспортные происшествия без вызова сотрудников Госавтоинспекции.
Инспектор дорожно-патрульной службы
15 августа, 03:51РИА Новости
В РСА анонсировали выпуск приложения для оформления ДТП по европротоколу
Достаточно будет заполнить извещение о ДТП на портале госуслуг, которое отправят в страховую компанию виновника аварии. После этого пострадавший сможет получить возмещение.

Перерасчет "сельских" пенсий

В начале сентября должен завершиться перерасчет пенсий неработающим сельским пенсионерам. Речь идет о 25-процентной прибавке к фиксированной выплате для имеющих стаж работы в сельском хозяйстве.
При этом надбавка положена представителям определенных профессий, перечень которых расширили в июне. В обновленный список вошли, в частности, врачи-эпизоотологи, заведующие ветеринарными аптеками, специалисты, занимающиеся обслуживанием сельскохозяйственной техники, и другие.

"Замещение" нотариуса

Кроме того, с осени некоторые граждане, проживающие в населенных пунктах, где нет нотариуса, смогут выполнять его функции без специального образования. Местные жители получат возможность обращаться с возникающими вопросами к главе местной администрации или специально уполномоченному лицу.
Указатель к нотариальной конторе
5 июля, 08:00РИА Недвижимость
В России упрощен порядок нотариального ведения наследственных дел
Однако их деятельность будет ограниченна: должностные лица местного самоуправления будут не вправе совершать удостоверение завещаний и доверенностей на распоряжение недвижимостью.

Учет для беспилотников

В сентябре владельцы квадрокоптеров и дронов будут обязаны ставить свои беспилотники на учет в Росавиации в течение десяти рабочих дней со дня покупки.
Дрон на закате солнца
26 июля, 17:30РИА Новости
В России в десять раз подняли штрафы за полеты дронов над запретными зонами
Регистрации подлежат сделанные в России или ввезенные из-за рубежа для постоянного использования устройства, масса которых составляет от 0,25 килограмма до 30 килограммов.
Правило не распространяется на аппараты, которые принадлежат иностранцам или привозятся в страну, например, для участия в спортивных мероприятиях.
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
На день рождения 10-летнему ребенку купили радиоуправляемый вертолет. Недорогой, в детском мире. Выбирали достаточно массивный, чтобы не сносило легким порывом ветра. Весит около 400 грамм. Теперь его в Росавиации зарегистрировать надо. А еще у ребенка есть радиоуправляемый автомобиль. Подскажите, на права какой категории нужно выучить ребенка, чтобы он мог управлять этим автомобилем?
30 августа, 13:23
dpo1970
13110008
А воздушный змей весом 300 гр. куда нести на регистрацию?
30 августа, 13:55
NFName Family
10140005
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