Европротокол и пенсии. Россиянам напомнили об изменениях с 1 сентября

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. "Российская газета" "Российская газета" напомнила об изменениях, которые ждут россиян с 1 сентября текущего года.

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Так, теперь автомобилисты смогут самостоятельно оформлять дорожно-транспортные происшествия без вызова сотрудников Госавтоинспекции.

Достаточно будет заполнить извещение о ДТП на портале госуслуг, которое отправят в страховую компанию виновника аварии. После этого пострадавший сможет получить возмещение.

Перерасчет "сельских" пенсий

В начале сентября должен завершиться перерасчет пенсий неработающим сельским пенсионерам. Речь идет о 25-процентной прибавке к фиксированной выплате для имеющих стаж работы в сельском хозяйстве.

При этом надбавка положена представителям определенных профессий, перечень которых расширили в июне. В обновленный список вошли, в частности, врачи-эпизоотологи, заведующие ветеринарными аптеками, специалисты, занимающиеся обслуживанием сельскохозяйственной техники, и другие.

"Замещение" нотариуса

Кроме того, с осени некоторые граждане, проживающие в населенных пунктах, где нет нотариуса, смогут выполнять его функции без специального образования. Местные жители получат возможность обращаться с возникающими вопросами к главе местной администрации или специально уполномоченному лицу.

Однако их деятельность будет ограниченна: должностные лица местного самоуправления будут не вправе совершать удостоверение завещаний и доверенностей на распоряжение недвижимостью.

Учет для беспилотников

В сентябре владельцы квадрокоптеров и дронов будут обязаны ставить свои беспилотники на учет в Росавиации в течение десяти рабочих дней со дня покупки.

Регистрации подлежат сделанные в России или ввезенные из-за рубежа для постоянного использования устройства, масса которых составляет от 0,25 килограмма до 30 килограммов.