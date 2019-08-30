Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-30T12:02Z
https://ria.ru/20190830/1558070945.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155794/90/1557949035_0:0:1869:1051_1036x0_80_0_0_45f73a367742ae8cdfd356a6d755f099.jpg
РИА Новости

На Урале женщина подаст иск из-за использования ее фото на надгробии

12:02 30.08.2019
1236
© Фото : страница Екатерины Колбасиной в "ВКонтакте"/ Екатерина КолбасинаЕкатерина Колбасина и портрет на памятник с ее изображением
Екатерина Колбасина и портрет на памятник с ее изображением
© Фото : страница Екатерины Колбасиной в "ВКонтакте"/ Екатерина Колбасина
Екатерина Колбасина и портрет на памятник с ее изображением. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Жительница Екатеринбурга Екатерина Колбасина в пятницу планирует подать иск в суд на руководителя фотосалона, где ее портрет использовали в качестве образца на надгробный памятник, сообщил РИА Новости адвокат девушки Антон Штоль.
Ранее Колбасина рассказала, что сестра обнаружила ее изображение на фотоовале для надгробного памятника. Девушка пояснила РИА Новости, что снимок был сделан около 8 лет назад для документов при поступлении в институт. По ее словам, она написала претензию руководителю салона, но когда пришла лично отдавать ее, оказалось, что учреждение переехало. Письмо владельцу фотоателье также вернулось обратно.
Посетители в офисе банка. Архивное фото
9 октября 2018, 04:06РИА Новости
Магаданец пришел в банк и узнал, что умер
"Сегодня подаем заявление в суд, край – в понедельник, если сегодня не успеем по времени. Сумма иска (на возмещение морального вреда) – 500 тысяч рублей", – сказал Штоль.
По словам адвоката, в досудебном порядке ситуацию решить не удалось, потому что владелец фотосалона считает, что ни о какой компенсации не может идти речи. "Всю ответственность он перекладывает на третью организацию", – пояснил Штоль.
Комментарием владельца фотоателье, где использовали фотографию Колбасиной, РИА Новости пока не располагает.
861013
Обсудить 0
ЕкатеринбургРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Студентки у Московского государственного университета на традиционном празднике День первокурсника. 1 сентября 2018
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
РИА
Новости
К ноге!: в Сети поразились обращением Трампа с супругой
"К ноге!": в Сети поразились обращению Трампа с супругой
Алекса Терразас
Мексиканскую блогершу сфотографировали за секунду до падения с балкона
Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни
Лента
новостей
Петербуржцы прогнали мам с детьми со двора
"Выбью зубы". Жители Петербурга прогнали матерей с детьми со своего двора
Паводок
Синоптики объяснили, почему Сибирь и Приморье страдают от паводков и дождей
Кардиограф
В Турции россиянка впала в кому после несчастного случая в аквапарке
Сотрудник Следственного комитета возле самолета Airbus A321, совершившего вынужденную посадку в аэропорту Кольцово
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
Сирийский курдский снайпер
В Сирии схватили боевика по кличке Палач из Ракки, сообщили СМИ
Тахограф в кабине грузового автомобиля
В Европе раскрыли крупную аферу с тахографами дальнобойщиков
Церемония торжественной встречи двух танкеров со сжиженным газом проекта Ямал СПГ в порт Цзянсу Жудун в КНР
Перегазовали: американская СПГ-индустрия погружается в кризис
Автомобили скорой помощи в аэропорту Жуковский
"Уральские авиалинии" выплатили компенсацию 185 пассажирам после ЧП с А321
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота "Федора"
Годовалый ребенок, пропавший из колыбели в одном из сел Дюртюлинского района Якутии
В Башкирии ищут ребенка, который исчез ночью из колыбели
Извержение вулкана Стромболи. 30 августа 2019
В Италии произошло новое извержение вулкана Стромболи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:57Силовики выпустили 55 мин по территории ДНР, заявили в Донецке
23:55Twitter сообщил о взломе аккаунта основателя соцсети Джека Дорси
23:40Полянский оценил отказ Польши пригласить Россию на годовщину Второй мировой
23:40Оппозиционный депутат Рады назвал мир в Донбассе основой роста экономики
23:40Появился трейлер драмы "Два папы" с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI
23:20РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
23:05Помпео назначил дипломата Палмера спецпредставителем по Западным Балканам
23:00В Ростовской области ликвидировали возгорание камыша
22:47Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
22:45Во Владимирской области медсестры готовы отозвать заявления об увольнении
22:37МИД Южной Осетии обвинил Грузию в попытке захватить полезные ископаемые
22:25В Сети появилось видео с роботом "Федором" на МКС
22:17Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании
22:08В ДНР призвали ОБСЕ, ООН и МККК помочь вернуть взятых в плен ополченцев
21:47В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки
21:32Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
21:24Лавров примет участие в некоторых заседаниях Совбеза ООН
21:20Трамп заявил о непричастности США к аварии ракеты-носителя "Сафир" в Иране
21:19Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома"
21:13Урагану "Дориан" присвоили третью категорию
Лента новостейМолния