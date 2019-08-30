На Урале женщина подаст иск из-за использования ее фото на надгробии

Екатерина Колбасина и портрет на памятник с ее изображением. Архивное фото

Екатерина Колбасина и портрет на памятник с ее изображением

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Жительница Екатеринбурга Екатерина Колбасина в пятницу планирует подать иск в суд на руководителя фотосалона, где ее портрет использовали в качестве образца на надгробный памятник, сообщил РИА Новости адвокат девушки Антон Штоль.

Ранее Колбасина рассказала, что сестра обнаружила ее изображение на фотоовале для надгробного памятника. Девушка пояснила РИА Новости, что снимок был сделан около 8 лет назад для документов при поступлении в институт. По ее словам, она написала претензию руководителю салона, но когда пришла лично отдавать ее, оказалось, что учреждение переехало. Письмо владельцу фотоателье также вернулось обратно.

"Сегодня подаем заявление в суд, край – в понедельник, если сегодня не успеем по времени. Сумма иска (на возмещение морального вреда) – 500 тысяч рублей", – сказал Штоль.

По словам адвоката, в досудебном порядке ситуацию решить не удалось, потому что владелец фотосалона считает, что ни о какой компенсации не может идти речи. "Всю ответственность он перекладывает на третью организацию", – пояснил Штоль.